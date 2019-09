Mediaset : le Tribunal de Milan ouvre l'AGE à Vivendi

02/09/2019 | 08:45

Vivendi fait part de la décision du Tribunal de Milan qui reconnait son droit à prendre part et à voter en tant qu'actionnaire, à hauteur de 9,99% des droits de vote, à l'assemblée générale extraordinaire de Mediaset le 4 septembre.



A cette assemblée, le groupe français de divertissement a l'intention de voter contre le projet de fusion de Mediaset au sein de Media for Europe (MFE), jugeant que ses droits seraient indûment privés dans le cadre des statuts proposés pour MFE.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.