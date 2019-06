Mediaset : nette hausse, un broker en soutien

10/06/2019 | 12:40

Le titre Mediaset s'affiche en nette hausse ce lundi, gagnant près de +6% à Milan, après l'annonce vendredi d'une fusion entre Mediaset et Mediaset España.



Après cette annonce, l'analyste Oddo BHF a indiqué ce lundi maintenir sa recommandation neutre sur le titre, accompagnée d'un objectif de cours de 3,1 euros. Ce dernier laisse entrevoir un potentiel de hausse de l'ordre de +15%.



' Les synergies devraient ressortir autour de 100 ME et conduire au versement d'un dividende exceptionnel équivalent. Mediaset est clair sur sa volonté d'élargir ensuite cette alliance à d'autres groupes européens. L'idée est de renforcer les fondamentaux du nouveau groupe afin d'envisager ensuite d'autres opérations de rapprochement ', commente le broker.





