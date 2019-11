Pas d'accord entre Mediaset et Vivendi, discussions interrompues

Milan (awp/afp) - Les groupes français et italien Vivendi et Mediaset, en conflit depuis trois ans, ne sont pas parvenus à trouver un accord pour régler leurs différends et ont interrompu pour le moment leurs discussions, a appris vendredi l'AFP de sources concordantes.

En début de semaine, le patron de Mediaset et fils de l'ancien chef du gouvernement italien, Pier Silvio Berlusconi, s'était pourtant dit "très optimiste" sur la possibilité de trouver un accord avec le géant français des médias, estimant que "l'écart s'était réduit au minimum".

Dans un communiqué, Mediaset a expliqué que "malgré l'effort réalisé, la tentative de conciliation promue par le tribunal de Milan (...) s'était conclue négativement".

"Les discussions sont interrompues", a indiqué par ailleurs à l'AFP une source proche du dossier.

Les deux groupes s'affrontent depuis fin 2016 devant la justice italienne, Mediaset et la holding de la famille Berlusconi, Fininvest, réclamant 3 milliards d'euros de dommages et intérêts au groupe de Vincent Bolloré pour être revenu sur un accord prévoyant qu'il rachète le bouquet Mediaset Premium.

Et les tensions se sont de nouveau attisées ces derniers mois en raison d'un projet de holding européenne, Media For Europe (MFE), porté par le groupe italien.

Des sources proches du dossier ont expliqué à l'AFP que selon le projet d'accord, Vivendi - monté à 28,8% de Mediaset fin 2016 lors d'un raid qualifié d'"hostile" par la famille Berlusconi - devait accepter de vendre près de 20% de sa participation. En contrepartie, Mediaset devait renoncer à toutes les procédures judiciaires en cours.

Mais les discussions ont achoppé sur le prix de cession et des clauses de garantie pour l'avenir alors que Vivendi devait rester actionnaire avec un peu moins de 10% du capital.

"Mediaset n'arrivait pas à se mettre d'accord, ils ont proposé 3,01 euros (par action) avant de changer d'avis et de revenir à 2,91 euros", a expliqué la source proche du dossier.

Alors que Mediaset avait proposé initialement 2,77 euros, Vivendi avait accepté de revoir ces derniers jours ses exigences à la baisse. Il a proposé 3,10 euros par action après avoir demandé initialement 3,70 euros, puis 3,25 euros, selon la source.

Un tel accord aurait représenté une nette moins-value pour Vivendi, qui avait acheté cette participation à 3,7 euros par action, mais cela lui aurait permis de se débarrasser d'un épineux dossier.

Trop favorables aux Berlusconi ?

La juge chargée d'examiner leur différend sur la holding avait accordé le 22 novembre une semaine aux deux groupes pour trouver un accord.

Face à l'échec de la conciliation, elle a renvoyé à une date non précisée sa décision sur la demande de Vivendi de suspendre les délibérations prises lors de l'assemblée générale du 4 septembre ayant acté la création de MFE.

Mediaset entend fusionner ses activités italiennes et espagnoles ainsi que sa participation de 15,1% dans son homologue allemand ProSiebenSat.1 dans cette holding de droit néerlandais.

Le projet est, à terme, de fédérer les grands acteurs européens de la télévision afin de mieux lutter contre les plateformes numériques comme Netflix.

Mais Vivendi, deuxième actionnaire de Mediaset, a contesté en Italie, en Espagne et aux Pays-Bas les statuts de MFE, les jugeant trop favorables à la famille Berlusconi.

Mediaset a accepté des propositions faites par la juge pour amender ces statuts et a convoqué une assemblée générale le 10 janvier pour les faire valider.

Mais Vivendi exige que Simon Fiduciaria - la société financière à qui il a dû transférer 20% de sa participation pour respecter une décision du régulateur sur la loi sur la pluralité des médias - puisse participer et voter à cette AG, alors que Mediaset l'avait refusé lors de précédentes assemblées.

