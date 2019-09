Les actionnaires de Mediaset approuvent la réorganisation malgré la fronde de Vivendi

PARIS (Agefi-Dow Jones)--L'assemblée générale du groupe de médias italien Mediaset a approuvé mercredi le projet de fusion de Mediaset et de sa filiale espagnole Mediaset Espana dans une holding basée aux Pays-Bas, baptisée MediaForEurope (MFE).

Cette réorganisation des activités du groupe italien a donné lieu à un nouveau bras de fer avec son deuxième actionnaire, le français Vivendi, qui a voté contre la résolution. Vivendi estime que cette fusion transfrontalière a pour seul objet de renforcer les pouvoirs de Fininvest, le véhicule d'investissement de Silvio Berlusconi et premier actionnaire de Mediaset.

Vivendi a également "déploré" la décision de Mediaset de ne pas autoriser le trust Simon Fiduciaria dans laquelle le groupe français a logé une partie de ses titres à participer et donc à voter lors de l'assemblée générale.

La maison mère d'Universal Music et de Canal+ entend utiliser "tous les recours juridiques possibles dans tous les pays et toutes les juridictions concernés pour contester la légalité du projet de nouvelle entité (ndlr: MFE), en vertu des lois nationales et européennes", a-t-elle ajouté dans un communiqué.

-François Schott, 01 41 27 47 92; fschott@agefi.fr ed: ECH

(Dimitri Delmond a contribué à cet article)

Agefi-Dow Jones The financial newswire