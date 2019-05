Mediaset Espana Comunicacion : acquiert 9,6% de l'allemand ProSiebenSat.1

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mediaset a annoncé l'acquisition d'une participation de 9,6% dans la société allemande ProSiebenSat.1. Mediaset Italia et Mediaset España entretiennent de solides relations avec ProSiebenSat.1 au sein de l'Alliance européenne des médias depuis cinq ans. L'objectif de cette nouvelle alliance est de développer des économies d'échelle, cruciales pour l'avenir de la télévision européenne face aux géants mondiaux."Le processus rapide de mondialisation qui détermine le scénario international est tel que les entreprises européennes de médias, comme nous, doivent unir leurs forces si nous voulons continuer à rivaliser, ou même simplement résister", a commenté Silvio Berlusconi, directeur général de Mediaset depuis 2001."C'est dans cet esprit de collaboration et de vision partagée que Mediaset, leader en Italie et en Espagne, a décidé d'investir dans ProSiebenSat.1", a-t-il ajoutéProSiebenSat.1 est l'un des principaux groupes de télévision européens et occupe une position de leader en Allemagne, en Autriche et en Suisse.