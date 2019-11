Mediaset confirme ne pas avoir trouvé d'accord avec Vivendi

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Mediaset et Vivendi n'ont pas trouvé d'accord pour régler leurs différends concernant le projet de fusion du groupe italien et de sa filiale espagnole au sein d'une holding basée aux Pays-Bas, baptisée Media for Europe (MFE), a annoncé le groupe audiovisuel italien, confirmant des informations publiées ce vendredi par l'agence Agefi-Dow Jones.

Contacté, un porte-parole de Vivendi n'a pas souhaité apporter de commentaires.

Vivendi a saisi la justice italienne le mois dernier pour réclamer l'annulation du projet de fusion de Mediaset et de sa filiale espagnole, dernier épisode en date d'une longue bataille judiciaire entre les deux groupes.

Le tribunal de Milan avait reporté à ce vendredi 29 novembre l'audience relative à la plainte déposée par Vivendi contre Mediaset, afin de donner aux deux parties le temps de trouver un compromis pour régler leurs différends.

Selon une source proche du dossier, Vivendi et Mediaset ont tenté vendredi de convaincre le tribunal de Milan d'obtenir un nouveau délai pour sceller un accord. Mais le tribunal de Milan a considéré que la conciliation entre les deux parties n'avait pas abouti.

La justice italienne se réserve le droit de réunir prochainement une audience pour traiter la plainte de Vivendi, a indiqué Mediaset dans son communiqué.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones

