Mediaset n'autorise pas le trust de Vivendi à voter lors de son AGE

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Mediaset a annoncé qu'il n'autorisera pas le trust Simon Fiduciaria, qui regroupe les deux-tiers de la participation de Vivendi au capital du groupe audiovisuel italien, à voter lors de son assemblée générale extraordinaire (AGE) devant se réunir ce mercredi pour autoriser la réorganisation de ses activités.

Le groupe français de médias et de divertissement, qui possède près de 30% des droits de vote de Mediaset, dont quasiment 10% en direct et le solde au travers du trust Simon Fiduciaria, est farouchement opposé au projet de fusion de Mediaset et de sa filiale espagnole Mediaset Espana visant à former Media for Europe NV (MFE), une société holding de droit néerlandais.

Vivendi a rappelé la semaine dernière son "intention de voter contre le projet de fusion de Mediaset au sein de MFE, ceci après avoir évalué les droits dont les actionnaires minoritaires, en particulier Vivendi, seraient indûment privés dans le cadre des statuts proposés pour MFE".

Dans un communiqué publié mercredi, Vivendi "déplore" cette décision de Mediaset de ne pas autoriser Simon Fiduciaria à participer et donc à voter lors de l'AGE. Pour le groupe contrôlé par la famille Bolloré, l'AGE de Mediaset "est illégale", arguant que le barrage fait à Simon Fiduciaria s'appuie "sur une interprétation du droit italien des médias contraire au traité de l'Union européenne".

"A travers ses multiples décisions illégales, le conseil d'administration de Mediaset a placé la société dans une situation d'incertitude judiciaire", estime alors Vivendi.

La maison mère d'Universal Music ou de Canal+ prévient, par ailleurs, qu'elle utilisera "tous les recours juridiques possibles dans tous les pays et toutes les juridictions concernés pour contester la légalité du projet de nouvelle entité (ndlr: MFE), en vertu des lois nationales et européennes".

"Un nombre croissant d'actionnaires et d'investisseurs s'interroge quant au bien-fondé de l'opération proposée et doute qu'elle crée de la valeur", ajoute Vivendi.

A la Bourse de Paris, l'action Vivendi avance de 0,2%, à 25,30 euros, tandis que le titre Mediaset progresse de 1,9% à Milan, à 2,83 euros.

