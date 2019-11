Mediaset "très optimiste" quant à l'avancée des négociations menées avec Vivendi

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Pier Silvio Berlusconi, administrateur délégué de Mediaset, s'est déclaré lundi "très optimiste" quant à l'avancée des négociations actuellement en cours entre le groupe audiovisuel italien et Vivendi, qui ont pour but de régler leur différend concernant le projet de fusion de Mediaset et de sa filiale espagnole au sein d'une holding basée aux Pays-Bas, baptisée Media for Europe (MFE).

Vivendi a saisi la justice italienne le mois dernier pour réclamer l'annulation du projet MFE, autorisé le 4 septembre par l'assemblée générale de Mediaset. Dans sa plainte, Vivendi demande l'autorisation de pouvoir exercer ses droits de propriété et de gouvernance, liés à sa participation au capital de Mediaset. Vivendi possède 28,8% du capital du groupe italien, dont 19,2% ont été transférés dans le trust Simon Fiduciaria en avril 2018, afin notamment de se plier aux exigences des autorités italiennes.

Mediaset n'avait pas autorisé Simon Fudiciaria à voter lors de l'assemblée générale ayant autorisé la réorganisation de ses activités.

Vendredi, un tribunal de Milan a accordé une semaine supplémentaire à Vivendi et Mediaset pour tenter de trouver un accord. Le tribunal a accordé ce report, à la demande des parties prenantes, afin de permettre "la poursuite de l'examen des possibilités de conciliation", a indiqué la semaine dernière Mediaset dans un communiqué.

Cette décision va prolonger la suspension provisoire du projet MFE jusqu'à la date de l'audience, désormais prévue le 29 novembre prochain.

Vivendi est en conflit avec les autorités italiennes et Mediaset depuis plus de trois ans. Au début de 2016, le groupe français avait dénoncé les termes d'un projet d'alliance avec Mediaset prévoyant des prises de participations croisées à hauteur de 3,5%, ainsi que la reprise de la chaîne payante Mediaset Premium par Vivendi.

Face à l'insistance du groupe contrôlé par la famille Berlusconi pour faire exécuter cet accord, Vivendi avait accentué la pression sur son ancien partenaire en acquérant jusqu'à 29% de son capital à la fin 2016.

A l'époque, les modalités de cette montée au capital avaient été vivement critiquées par les autorités italiennes et avaient fait l'objet de poursuites en justice de la part de Mediaset et de son actionnaire de référence Fininvest.

-Dimitri Delmond, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 31; ddelmond@agefi.fr ed: VLV

