Mediaset va acheter pour 50 mlns d'actions Mediaset Espana

4 septembre (Reuters) - Mediaset a annoncé mercredi :

* que son conseil d'administration a approuvé l'achat d'actions Mediaset Espana pour un montant pouvant aller jusqu'à 50 millions d'euros.

* avoir pris cette décision au vu du cours actuel de Mediaset Espana - 6,004 euros à la clôture de ce mercredi à Madrid - ajoutant qu'il paierait un prix maximum par action de 7,90 euros.

* détenir à ce jour 169.058.846 actions Mediaset Espana, soit 51,63% du capital.

* Plus tôt dans la journée, Vivendi, opposé à un projet de réorganisation de Mediaset, a dit avoir pris plus de 1% des actions de Mediaset Espana. Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Paris)