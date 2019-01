MEDIAWAN : LCM reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

LCM confirme sa recommandation Achat sur Mediawan et ajuste son objectif de cours de 17,1 à 17,3 euros. Le groupe annonçait hier avoir acquis une participation majoritaire de 72% dans le producteur de séries, films et documentaires italien Palomar. Une acquisition, qui selon le bureau d’analyses, s’inscrit parfaitement dans la stratégie de Mediawan, « d’offrir du contenu européen aux appétits énormes de Netflix et la montée en puissance des plateformes SVOD en général ».