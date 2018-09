MEDIAWAN : confirme ses objectifs annuels

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mediawan, plateforme indépendante de contenus audiovisuels, a publié des résultats en forte amélioration pour le premier semestre 2018 : son chiffre d'affaires est en hausse de 44% à 125 millions d'euros. Cette croissance s’explique principalement par la contribution des nouvelles acquisitions CC&C, Storia et Makever qui ne faisaient pas partie du périmètre consolidé au premier semestre 2017. L'Ebitda progresse de 37% à 30 millions d'euros, grâce notamment à la forte contribution de l’activité Mediawan Rights sur le semestre." Mediawan a réalisé un très beau premier semestre et délivré de solides performances financières. Ces résultats confirment notre stratégie centrée sur le contenu premium et renforcent notre confiance dans notre capacité à atteindre nos objectifs de croissance à moyen terme. Pour conduire les prochaines étapes de son développement, le Groupe s'est par ailleurs doté d'une organisation intégrée autour de 4 pôles-métiers, avec des fonctions transverses renforcées. " a déclaré Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan."La poursuite de la stratégie de croissance de Mediawan, avec de nombreux leviers clairement identifiés et notamment un important line-up de production, conforte les bonnes perspectives 2018 pour le groupe. Le management confirme les objectifs annoncés de croissance et de marge pour le périmètre pro forma" a-t-il ajouté.