MEDIAWAN : le chiffre d'affaires bondit de 48% sur neuf mois

Mediawan a affiché un chiffre d’affaires de 178 millions d’euros a fin septembre, en croissance de 48%, tiré "par la forte performance opérationnelle du groupe, et par la contribution des nouvelles acquisition dans les pôles Mediwan Originals et Mediawan animation". Après une période conforme aux objectifs et au calendrier de livraisons de programme, Mediawan affirme poursuivre des développements dans l’ensemble des métiers du groupe, avec notamment une forte augmentation des volumes de production à livrer sur le dernier trimestre 2018."Pour les activités de Mediawan Originals et Mediawan Animation, des volumes importants d'œuvres sont en cours de production et doivent être livrés dans les prochains mois. L'incertitude sur la date précise de livraison et la proximité avec la date de clôture de l'exercice 2018 sont susceptibles d'influer sur les résultats consolidés de Mediawan pour cet exercice." précise le groupe.