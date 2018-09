MEDIAWAN : se réorganise autour de 4 pôles-métiers

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2018 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mediawan, plateforme indépendante de contenus audiovisuels en Europe présente sa nouvelle organisation articulée autour de 4 pôles-métiers. Les acquisitions réalisées par Mediawan ont permis de constituer un solide socle d'actifs, avec des positions fortes sur des métiers complémentaires. Afin de poursuivre leurs développements de manière stratégiquement intégrée et de faciliter la mise en place de synergies, le Directoire a souhaité adopter une nouvelle organisation qui reflète davantage la spécificité et l’offre du groupe.Mediawan est désormais structurée autour de 4 pôles-métiers : "Originals" (production de contenus originaux, fictions et documentaires), "Animation" (production et exploitation de contenus animés), "Rights" (distribution de programmes audiovisuels), et pour terminer "Thematics" (édition de chaînes et services digitaux associés).Ces 4 pôles-métiers sont gérés de manière indépendante et dirigés chacun par une équipe dédiée. Ils sont complémentaires par nature, avec de nombreux domaines de coopération - L'activité Rights notamment, est centrale dans le fonctionnement du Groupe, via la commercialisation des contenus produits par les pôles Originals et Animation, ainsi que la fourniture de programmes pour le pôle Thematics.L'ambition de Mediawan est de renforcer la structure du groupe, qui se développera et rassemblera des compétences transversales sur différents domaines opérationnels et fonctionnels. Ce renforcement se traduira aussi par le recrutement de nouvelles compétences permettant de mutualiser les savoir-faire et d'engager une stratégie cohérente sur des axes forts. Le digital et le développement de projets sur de nouveaux modèles économiques seront notamment visés.