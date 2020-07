MEDIAWAN : Berenberg rehausse sa cible

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Berenberg relève son objectif de cours de 10 à 14 euros et maintient sa recommandation d'Achat sur Mediawan suite à l'annonce par les fondateurs de la société de leur OPA sur les titres non détenus par Mediawan Alliance au 22 juin 2020. L'analyste pense que l'offre sera couronnée de succès et que la société restera cotée en Bourse. La maison d'études augmente notamment ses estimations d'Ebitda de 23% pour 2021 et de 25% pour 2022 pour l'expert de la production et de la distribution de contenus audiovisuels afin de tenir compte des acquisitions de Lagardère Studios et de Good Mood.