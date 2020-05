MEDIAWAN : LCM reste à l'Achat

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2020 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Louis Capital Markets maintient sa recommandation d'Achat ainsi que son objectif de cours de 13 euros sur Mediawan. La maison d'études est convaincue que le spécialiste dans la production et la distribution de contenus audiovisuels a bâti les fondements d'un leader du contenu premium diversifié à l'heure où la demande est plus soutenue que jamais. Le broker souligne que le groupe pourrait à terme tendre vers une croissance organique moyenne annuelle de 15% en étendant sa couverture internationale et en matérialisant davantage de CA auprès des plateformes SVOD.L'analyste ajoute que la valorisation de la société reste totalement déconnectée du profil de croissance rentable qui se matérialisera davantage en 2021.