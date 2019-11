MEDIAWAN : dévoile un chiffre d'affaires en hausse de 39,4% sur neufs mois

Tous droits de reproduction et de représentation réservés ( Copyright 2019 AOFTous droits de reproduction et de représentation réservés ( Avertissement légal

Mediawan a dévoilé un chiffre d'affaires sur neuf mois de 240,7 millions d'euros, en croissance de 39,4% ou 20,7% à périmètre constant. Une croissance portée par les activités de production (Originals & Animation) en progression de 47% à périmètre constant. Bien que cette publication « offre une sérénité pour 2019 », comme le souligne LCM, elle ne suscite pas d’enthousiasme à la Bourse de Paris. Mediawan recule en effet de 0,53% à 9,33 euros.Dans le détail, l'activité Mediawan Originials a dégagé un chiffre d'affaires de 80,7 millions sur la période, en croissance de 22,3% à périmètre constant. Celui de Mediawan Animation s'élève pour sa part à 56,7 millions, en progression de 105% à périmètre constant, grâce notamment au film Playmobil et à la hausse des livraisons.A l'inverse, les chiffres d'affaires de Mediawan Thematics et Mediawan Right reculent respectivement à périmètre constant de 0,8% (à 78,8 millions) et 7,5% (à 24,4 millions)." La publication nous conforte dans l'idée que la société devrait atteindre nos attentes sur l'année en termes de chiffre d'affaires ", souligne LCM, qui précise que le secteur continue d'offrir d'excellentes opportunités.Concernant la suite de l'exercice, le groupe a indiqué que le quatrième trimestre sera marqué par davantage de livraisons de fictions et documentaires, ainsi que le maintien de volumes importants en distribution.Confiant, Mediawan confirme ainsi ses perspectives annuelles de revenus et de résultat." Disney + semble bien parti aux USA, au Canada et aux Pays-Bas. Son arrivée en France ainsi que les plateformes en 2020 devraient encore booster la demande de contenu " made in Europe ", a ajouté LCM.Le bureau d'analyses a décidé de maintenir sa recommandation Achat sur la valeur, ainsi que son objectif de cours de 16,8 euros.