Mediawan : Bilan du contrat de liquidité

Mediawan (Paris:MDW) confirme, suite aux annonces du 22 juin 2020, conformément à l’article 5 de la décision de l’Autorité des Marchés Financiers n° 2018-01 du 2 juillet 2018, le contrat de liquidité confié à Natixis Oddo HBF SCA a été suspendu depuis le 19 juin 2020 post marché.

Ce contrat de liquidité disposait, au 30 juin 2020, des moyens suivants :

Nombre d’actions : 88.001

Solde en espèces : 413.007,84€

Il est rappelé que lors du bilan annuel arrêté au 31 décembre 2019, les moyens suivants figuraient au contrat de liquidité :

Nombre d’actions : 52.303

Solde en espèces : 440.413,78 €

A propos de Mediawan - mediawan.com

Fondé fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan est rapidement devenu l’un des principaux studios européens indépendants de contenus premium. Mediawan fédère les meilleurs talents de la création audiovisuelle en étant présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : la production de contenus originaux en fiction, documentaires et animation (Mediawan Originals et Mediawan Animation), la distribution de contenus audiovisuels (Mediawan Rights), et l’édition de chaînes et services digitaux (Mediawan Thematics). Mediawan regroupe à ce jour 30 labels de production.

Eligibilité PEA-PME – Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW

