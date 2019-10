Mediawan : CANAL+ et Mediawan s'associent dans la production de contenus originaux pour l'Afrique

Communiqué de presse

13 Octobre 2019

CANAL+ et Mediawan s'associent dans la production de contenus

originaux pour l'Afrique

CANAL+ International (filiale internationale du groupe CANAL+) et Mediawan vont créer une joint-venture pour produire des contenus originaux en français destinés au public africain. Ces contenus auront un public potentiel dans les 25 pays du continent dans lesquels le groupe CANAL+ a des opérations.

CANAL+ International et Mediawan créent une nouvelle entité dans le but de produire de nouveaux contenus exclusifs - films, séries et animation - en français pour une audience africaine qui plébiscite de plus en plus le contenu local. Cette nouvelle structure sera gérée par le groupe Mediawan. Le premier projet porterait sur un feuilleton populaire quotidien répondant aux attentes éditoriales de CANAL+. De nombreux autres projets verront le jour, tant la demande de séries originales et différenciantes est forte, en Afrique comme dans le reste du monde.

Ce partenariat vient renforcer une collaboration historique productive entre Mediawan et CANAL+ distribuant des contenus de Mediawan Thematics depuis 2005.

Cet accord confirme la capacité créative du groupe Mediawan et s'inscrit dans la stratégie du groupe CANAL+, acteur de référence sur le marché africain, d'investir fortement dans les contenus locaux.

A propos de Mediawan

Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé huit acquisitions stratégiques, devenant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels premium avec une position de leader en Europe. Le Groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l'exploitation de marques d'animation, la distribution de contenus audiovisuels et l'édition de chaînes et services digitaux. Plus d'information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr

Eligibilité PEA-PME - Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW

A propos de Groupe CANAL+

Le Groupe CANAL+ est leader dans l'édition de chaînes premium - les chaînes CANAL+ - et de chaînes thématiques ainsi que dans la distribution d'offres de télévision payante. Il est également un acteur de référence dans la télévision gratuite avec trois chaînes nationales, C8, CSTAR et CNEWS, et sa régie publicitaire. À l'international, le Groupe CANAL+ connait une forte croissance avec une présence en Europe, en Afrique et en Asie. Au total, le Groupe CANAL+ compte près de 20M d'abonnés dans le monde, dont 7,8 millions en France métropolitaine. Avec STUDIOCANAL, le Groupe CANAL+ est par ailleurs un leader européen dans la production, l'acquisition et la distribution de films de cinéma et de séries TV. Le Groupe CANAL+ est détenu à 100% par Vivendi, groupe international dans la production et la création de contenus.

