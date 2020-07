Mediawan : Communiqué relatif au dépôt d'un projet de note en réponse à l'offre publique d'achat visant les actions et les bons de souscription d'actions rachetables de la société

COMMUNIQUE RELATIF AU DEPOT D'UN PROJET DE NOTE EN REPONSE A L'OFFRE PUBLIQUE D'ACHAT VISANT LES ACTIONS ET LES BONS DE SOUSCRIPTION D'ACTIONS RACHETABLES DE LA

SOCIÉTÉ

INITIÉE PAR LA SOCIÉTÉ

BIDCO BRETEUIL

AGISSANT DE CONCERT AVEC GROUPE TROISIEME ŒIL, NJJ PRESSE, LES NOUVELLES EDITIONS

INDEPENDANTES, MACSF EPARGNE RETRAITE ET SHOW TOPCO S.C.A

Le présent communiqué de presse a été établi par Mediawan et diffusé en application des dispositions de l'article 231-16 du règlement général de l'Autorité des Marchés Financiers (l' « AMF »).

Le projet d'offre publique d'achat, le projet de note d'information et le projet de note en réponse restent soumis à l'examen de l'AMF.

Le projet de note en réponse (le « Projet de Note en Réponse ») est disponible sur les sites Internet de Mediawan(www.mediawan.com)et de l'AMF(www.amf-france.org)et peut être obtenu sans frais au siège social de Mediawan, 46, avenue de Breteuil, 75007 Paris.

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Mediawan seront déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre (tel que ce terme est défini ci-après), conformément aux dispositions de l'article 231-28 du Règlement Général de l'AMF (le « RGAMF »).

Un communiqué sera diffusé, au plus tard la veille de l'ouverture de l'Offre (tel que ce terme est défini ci-après), pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces documents.

TABLE DES MATIERES

RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES ET CONDITIONS DE L'OFFRE ............................................ 3

1.1 Présentation de l'Offre ........................................................................................................ 3

1.2 Contexte et motifs de l'Offre ............................................................................................... 5

1.3 Rappel des principaux termes de l'Offre .............................................................................. 6

1.4 Restrictions concernant l'Offre à l'étranger ......................................................................... 9

1.5 Seuil de Caducité et Seuil de Renonciation ........................................................................ 11 AVIS MOTIVE DU CONSEIL DE SURVEILLANCE .................................................................... 12 RAPPORT DE L'EXPERT INDEPENDANT ............................................................................... 20 ACCORDS SUSCEPTIBLES D'AVOIR UNE INCIDENCE SUR L'APPRECIATION OU L'ISSUE DE L'OFFRE ............................................................................................................................. 22

4.1 Accord de Consortium ....................................................................................................... 22

4.2 Pacte d'actionnaires relatif à l'Initiateur et aux filiales qu'il contrôle ................................. 22

4.3 Modalités d'intéressement au niveau de l'Initiateur et de la Société ................................. 23

4.4 Mécanisme de Liquidité .................................................................................................... 23

4.5 Autres accords dont l'Initiateur a connaissance ................................................................. 23

RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES ET CONDITIONS DE L'OFFRE

1.1

Présentation de l'Offre

En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 232-1 et suivants du RGAMF, BidCo Breteuil, une société par actions simplifiée dont le siège social est situé 46, avenue de Breteuil, 75007 Paris, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 884 631 482 (l' « Initiateur »), agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce avec Groupe Troisième Œil, NJJ Presse et Les Nouvelles Editions Indépendantes (les « Fondateurs »)1,

MACSF Epargne Retraite (« MASCF »), actionnaire de la Société depuis mars 2017 représenté au Conseil de surveillance et SHOW TopCo S.C.A (« SHOW TopCo »), société de droit luxembourgeois contrôlée indirectement par KKR & Co. Inc., propose de manière irrévocable à l'ensemble des actionnaires et porteurs de bons de souscription d'actions rachetables (les « BSAR ») de la société

Mediawan, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est situé 46, avenue de Breteuil, 75007 Paris, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 815 286 398 (« Mediawan » ou la « Société »), d'acquérir, en numéraire, dans le cadre d'une offre publique d'achat dont les conditions sont décrites dans le projet de note d'information établi par l'Initiateur (le « Projet de Note d'Information ») (i) la totalité de leurs actions Mediawan au prix de 12 euros par action et (ii) la totalité de leurs BSAR au prix de 0,65 euro par BSAR (l' « Offre »).

Les Fondateurs, MACSF et SHOW TopCo sont ci-après désignés ensemble le « Consortium » et, avec l'Initiateur, le « Concert ».

Les actions et les BSAR de Mediawan (ci-après désignés ensemble les « Titres ») sont, à l'exception des BSAR Fondateurs (tel que ce terme est défini ci-après) admis aux négociations sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (« Euronext Paris ») respectivement sous les codes ISIN FR0013247137 (mnémonique : MDW) et ISIN FR0013128907 (mnémonique : MDW BS).

A la date du Projet de Note en Réponse et à la connaissance de la Société, l'Initiateur et les membres du Consortium détiennent ensemble, 8.780.815 actions de la Société représentant 27,31% du capital et des droits de vote théoriques de la Société sur la base d'un nombre total de 32.147.961 actions représentant autant de droits de vote de la Société, en application de l'article 223-11 du RGAMF, et 594.315 BSAR de la Société non cotés (les « BSAR Fondateurs ») souscrits à l'occasion de l'introduction en bourse de la Société.

L'Offre porte sur :

-la totalité des actions de la Société non détenues, directement ou indirectement, par l'un des membres du Concert à la date du Projet de Note en Réponse :

(i) qui sont d'ores et déjà émises, soit, à la date du Projet de Note en Réponse, un maximum de 23.367.146 actions de la Société ;

(ii) qui seraient susceptibles d'être émises avant la clôture de l'Offre ou de l'Offre Réouverte à raison de l'exercice des BSAR non détenus, directement ou indirectement, par l'un des membres du Concert, soit, à la date du Projet de Note en Réponse, un maximum de 10.740.054 actions ;

1

Groupe Troisième Œil, NJJ Presse et Les Nouvelles Editions Indépendantes sont respectivement contrôlées par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse.

soit, à la date du Projet de Note en Réponse, un nombre maximal d'actions visées par l'Offre égal à 34.107.200, déterminé comme suit :

-

Actions existantes 32.147.961 moins les actions détenues par les membres du Concert 8.780.815 plus les actions qui seraient susceptibles d'être émises avant la clôture de l'Offre ou de l'Offre Réouverte à raison de l'exercice des BSAR 10.740.054 Total des actions visées par l'Offre 34.107.200 la totalité des BSAR émis par la Société non détenus, directement ou indirectement, par l'un des membres du Concert, représentant, à la date du Projet de Note en Réponse, un nombre total maximum de 21.480.108 BSAR.

Il est précisé que, à la date du Projet de Note en Réponse, la Société a procédé à l'attribution de 1.005.410 actions gratuites de la Société (les « Actions Gratuites »).

Parmi ces Actions Gratuites, à la date du Projet de Note en Réponse, 629.407 Actions Gratuites sont acquises ou susceptibles d'être acquises à raison des plans d'attribution d'actions gratuites dont les périodes d'acquisition ou de conservation, le cas échéant, n'arriveront à échéance qu'après la clôture de l'Offre (ou, le cas échéant, après la clôture de l'Offre Réouverte) (les « Actions Gratuites

Indisponibles »), lesquelles seront, sous réserve des cas de levée des indisponibilités prévus par les dispositions législatives ou réglementaires applicables (tels que le décès ou l'invalidité du bénéficiaire) :

-

pour 607.7472 d'entre elles, des Actions Gratuites dont la période d'acquisition n'aura pas expiré avant la clôture de l'Offre (ou, le cas échéant, avant la clôture de l'Offre Réouverte) qui ne sont par conséquent pas visées par l'Offre (les « Actions Gratuites en Période d'Acquisition ») ; et

-

pour 21.660 d'entre elles, des Actions Gratuites définitivement acquises à la date du Projet de Note en Réponse, dont la période de conservation telle que prévue par le plan qui leur est applicable n'aura pas expiré avant la clôture de l'Offre (ou, le cas échéant, avant la clôture de l'Offre Réouverte) qui sont quant à elles visées par l'Offre et donc incluses dans les actions visées par l'Offre indiquées ci-dessus (les « Actions Gratuites en Période de Conservation »).

Dans la mesure où la règlementation applicable le permet, il serait proposé aux détenteurs d'Actions Gratuites Indisponibles de bénéficier du mécanisme de liquidité décrit à la section 1.3.4 du Projet de Note d'Information et à la section 1.3.7 du Projet de Note en Réponse.

A la date du Projet de Note en Réponse, il n'existe aucun autre titre de capital, ni aucun autre instrument financier ou droit pouvant donner accès, immédiatement ou à terme, au capital social ou aux droits de vote de la Société.

L'Offre qui serait, le cas échéant, suivie d'une procédure de retrait obligatoire, sera réalisée selon la procédure normale conformément aux dispositions des articles 232-1 et suivants du RGAMF.

2

Ce chiffre ne prend pas en compte les 11.252 Actions Gratuites attribuées, qui ne pourront être définitivement acquises du fait du départ de leurs bénéficiaires.

L'Offre est soumise au seuil de caducité légal décrit à la section 2.6.1 du Projet de Note d'Information et à la section 1.7.1 du Projet de Note en Réponse, ainsi qu'au seuil de renonciation décrit à la section 2.6.2 du Projet de Note d'Information et à la section 1.7.2 du Projet de Note en Réponse, étant précisé que l'Initiateur se réserve la faculté de renoncer purement et simplement à ce seuil de renonciation jusqu'au jour de la publication par l'AMF du résultat définitif de l'Offre.

Conformément à l'article 231-11 du RGAMF, l'Offre est également soumise à l'obtention des autorisations des autorités de la concurrence identifiées à la section 1.1.7(a) du Projet de Note d'Information et à la section 1.3.4.1 du Projet de Note en Réponse. L'ouverture de l'Offre est par ailleurs subordonnée à l'obtention de l'autorisation règlementaire décrite à la section 1.1.7(b) du

Projet de Note d'Information et à la section 1.3.4.2 du Projet de Note en Réponse.

1.2

Contexte et motifs de l'Offre

La Société a été constituée en décembre 2015 par les Fondateurs sous la forme d'un SPAC3, dans le but d'acquérir une ou plusieurs sociétés cibles dans le domaine des médias et du divertissement en

Europe.

Les Fondateurs ont souhaité renforcer leur participation dans la Société en s'associant avec MACSF et SHOW TopCo.

Dans ce contexte, les membres du Consortium ont conclu, le 21 juin 2020, un accord de consortium

(l' « Accord de Consortium ») qui prévoit notamment le dépôt par le Consortium, via l'Initiateur, d'une offre publique d'achat visant les actions et les BSAR de la Société non détenus par l'Initiateur et les membres du Consortium. En application de l'Accord de Consortium, les membres du Consortium et l'Initiateur, depuis son immatriculation au registre du commerce et des sociétés de Paris le 26 juin 2020 agissent de concert vis-à-vis de la Société au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce.

L'Accord de Consortium est plus amplement décrit à la section 1.3.1 du Projet de Note d'Information et à la section 6.1 du Projet de Note en Réponse.

Le Consortium a annoncé le 22 juin 2020, par voie de communiqué de presse, son intention de déposer le projet d'Offre auprès de l'AMF, lequel a été favorablement accueilli par la Société.

En cas de succès de l'Offre, l'Initiateur prendrait le contrôle de la Société. En outre, suite à la réalisation, en cas de succès de l'Offre, des apports décrits à la section 1.3.1(b) (i), (ii) et (iii) du Projet de Note d'Information et à la section 6.1.2 du Projet de Note en Réponse et des opérations connexes décrites à la section 1.3.1(c) (i) et (ii) du Projet de Note d'Information et à la section 6.1.3 (i) et (ii) du Projet de Note en Réponse, l'Initiateur serait détenu par TopCo (une société nouvellement constituée regroupant (x) HoldCo, tel que ce terme est défini ci-après, détenue par les Fondateurs, (y) Groupe Troisième Œil et (z) MACSF) et SHOW TopCo.

Conformément aux principes prévus dans le Pacte d'Actionnaires (tel que ce terme est défini ci-après et plus amplement détaillé en section 1.3.2 du Projet de Note d'Information et en section 4.26.2 du

Projet de Note en Réponse), TopCo aurait le contrôle exclusif, au sens de l'article L. 233-3 du Code de commerce, de l'Initiateur. TopCo serait quant à elle, indirectement via HoldCo, contrôlée par les

3

Special Purpose Acquisition Company. La Société a été constituée sous la forme d'un véhicule d'acquisition

(dit "SPAC") avec l'intention de lever, dans le cadre d'un placement privé international, un montant de 250 millions d'euros, susceptible d'être porté à environ 300 millions d'euros en cas d'exercice intégral de la clause d'extension, à l'occasion de son introduction sur le compartiment professionnel du marché

réglementé d'Euronext Paris (Source : communiqué de presse de la Société en date du 12 avril 2016).