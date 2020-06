Mediawan : Compte rendu de l'Assemblée Générale Mixte du 3 juin 2020

Regulatory News:

L’Assemblée Générale Mixte des actionnaires de Mediawan (Paris:MDW) s’est réunie à huis clos le 3 juin 2020 sous la présidence de Pierre Lescure.

Avec 25 554 434 actions présentes ou représenteées, le quorum de l’assemblée générale s’est établi à 80,262% des droits de vote.

Toutes les résolutions soumises au vote ont été adoptées par les actionnaires tant pour ses parties ordinaires qu’extraordinaires de l’ordre du jour. L’Assemblée a notamment approuvé les comptes sociaux de l’exercice 2019.

Fondé fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan est rapidement devenu l’un des principaux studios européens indépendants de contenus premium. Mediawan fédère les meilleurs talents de la création audiovisuelle en étant présent sur l’ensemble de la chaîne de valeur : la production de contenus originaux en fiction, documentaires et animation (Mediawan Originals et Mediawan Animation), la distribution de contenus audiovisuels (Mediawan Rights), et l’édition de chaînes et services digitaux (Mediawan Thematics). Mediawan regroupe à ce jour 29 labels de production.

