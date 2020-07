Mediawan : Dépôt par Mediawan du projet de note en réponse à l'offre publique d'achat visant les actions et les bons de souscription d'actions rachetables de Mediawan initiée par BidCo Breteuil

Regulatory News:

Le Conseil de surveillance de Mediawan (Paris:MDW), réuni ce jour, a approuvé l’offre publique d’acquisition visant les actions et les bons de souscription d’actions rachetables de Mediawan initiée par BidCo Breteuil, et a considéré à l’unanimité de ses membres votants que l’offre est dans l’intérêt de la Société, de ses actionnaires, des porteurs de bons de souscription d’actions et de ses salariés. Par ailleurs, le rapport de l’expert indépendant établit que le prix proposé est équitable d’un point de vue financier pour les actionnaires et les porteurs de bons de Mediawan.

Dans ce cadre, un projet de note en réponse a été établi par Mediawan et déposé auprès de l’AMF le 10 juillet 2020, conformément aux articles 231-19 et 231-26 de son Règlement Général.

Le projet de note en réponse est disponible sur les sites Internet de l’AMF (www.amf-france.org) et de Mediawan (www.mediawan.com).

L’offre, le projet de note d’information établi et déposé par BidCo Breteuil et le projet de note en réponse établi et déposé par la Mediawan restent soumis à l’examen de l’AMF.

Avertissement :

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre d’acquérir des titres.

Le présent communiqué a été préparé à des fins d’information uniquement. Il ne constitue pas une offre au public. La diffusion de ce communiqué, l’Offre et son acceptation peuvent faire l’objet d’une règlementation spécifique ou de restrictions dans certains pays. L’Offre ne s’adresse pas aux personnes soumises à de telles restrictions, ni directement, ni indirectement, et n’est pas susceptible de faire l’objet d’une quelconque acceptation depuis un pays où l’Offre ferait l’objet de telles restrictions. Le présent communiqué n’est pas destiné à être diffusé dans ces pays. En conséquence, les personnes en possession du présent communiqué sont tenues de renseigner sur les restrictions locales éventuellement applicables et de s’y conformer.

Mediawan décline toute responsabilité quant à une éventuelle violation par toute personne de ces restrictions.

Fondé fin 2015 par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse, Mediawan est rapidement devenu l'un des principaux studios européens indépendants de contenus premium. Mediawan fédère les meilleurs talents de la création audiovisuelle en étant présent sur l'ensemble de la chaîne de valeur : la production de contenus originaux en fiction, documentaires et animation (Mediawan Originals et Mediawan Animation), la distribution de contenus audiovisuels (Mediawan Rights), et l'édition de chaînes et services digitaux (Mediawan Thematics). Mediawan regroupe à ce jour 30 labels de production.

