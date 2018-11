Mediawan : Eligibilité PEA-PME et évolution contrat liquidité

MEDIAWAN :

 ANNONCE SON ELIGIBILITE AU PEA-PME

 FAIT EVOLUER SON CONTRAT DE LIQUIDITE

Paris, le 16 novembre 2018, 18h00 CET - Mediawan (mnémonique : MDW - ISIN : FR0013247137), plateforme indépendante de contenus audiovisuels en Europe, éligible au PEA-PME.

1. Eligibilité au PEA-PME

Mediawan affirme son éligibilité au PEA-PME.

Les investisseurs peuvent désormais intégrer les actions de MEDIAWAN au sein des comptes PEA-

PME, dispositif dédié à l'investissement dans les petites et moyennes valeurs, bénéficiant des mêmes avantages fiscaux que le PEA classique.

2. Evolution du contrat de liquidité

Conformément aux dispositions des articles 421-34 et 421-36 du Règlement Général de l'Autorité des marchés financiers, Mediawan annonce que son contrat de liquidité confié à Exane BNP Paribas a fait l'objet d'un apport complémentaire de 350.000 euros le 14 novembre 2018, afin de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations de l'action Mediawan.

Il est rappelé que lors de la mise en place du contrat chez Exane BNP Paribas le 10 juillet 2018, les moyens qui y avaient été affectés étaient de 3.015 titres et 500.000 euros.

A propos de Mediawan

Mediawan a été constitué en décembre 2015 sous la forme d'un véhicule d'acquisition (dit « SPAC »), par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse puis, a levé 250 M€ à l'occasion de son introduction sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé 7 acquisitions stratégiques, consolidant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels, avec une position de leader en Europe. Le groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l'exploitation de marques animation, la distribution de contenu audiovisuel et l'édition de chaînes et services digitaux.

Plus d'information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr

Contacts :