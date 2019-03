Mediawan : Evolution du capital social

Communiqué de presse

Jeudi 28 mars 2019

Mediawan fait évoluer son capital social

suite à l'émission d'actions ordinaires intervenue

en rémunération d'un apport en nature d'actions Palomar SpA

et à l'exercice de bons de souscription d'actions

Au terme d'un Directoire, le capital social de Mediawan a été porté ce jour à 318.129,65€, constitué de 31.812.965 actions d'une valeur nominale de 0,01€, suite à une augmentation de capital consécutive à un apport en nature et à l'exercice de bons de souscription d'actions. Les 759.030 actions nouvellement émises représentent au total 2,44% du capital social.

1.Apport en nature

Conformément aux accord intervenus lors de l'acquisition par Mediawan d'une participation majoritaire dans Palomar SpA, société par actions de droit italien au capital de 1.879.618€, dont le siège social est situé Via Guglielmo Imperiali di Francavilla - 00135 Rome - Italie, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Rome sous le numéro 04639660580, intervenue le 27 février 2019 (la « Date d'Acquisition »), Mediawan a conclu un traité d'apport en nature avec les actionnaires de Palomar SpA (Inaspettatamente S.r.l. et Nicola Serra, ensemble les « Apporteurs ») aux termes duquel les Apporteurs se sont engagés à apporter 357.047 actions Palomar qu'ils détiennent en application des articles L. 236-1 et suivants et R. 236-1 et suivants du code de commerce (l'« Apport »).

Le Conseil de surveillance ayant préalablement approuvé le principe de l'Apport, le Directoire a approuvé ce jour le projet de traité d'apport, l'Apport, son évaluation et sa rémunération puis a constaté la réalisation définitive de l'Apport et la réalisation de l'augmentation de capital de Mediawan en résultant.

a.Motifs de l'Apport

L'Apport intervient conformément aux termes et conditions annoncés le 15 janvier 2019 (l'acquisition d'une participation majoritaire étant intervenue à la Date d'Acquisition), permettant ainsi à Mediawan de renforcer sa position au sein de Palomar, détenant désormais 71,96% du capital social et des droits de vote.

Le fondateur de Palomar, Carlo Degli Esposti, via Inaspettatamente S.r.l., conserve le reste du capital, soit 28,04% du capital et des droits de vote.

b.Modalités de l'Apport

Les trois cent cinquante-sept mille quarante-sept (357.047) actions Palomar, objets de l'Apport, représentent 19% du capital social et des droits de vote de Palomar (les « Titres »).

Les Apporteurs et Mediawan ont évalués les Titres à 8.048.100,80€ (soit une valeur unitaire par Titre retenue

à la Date d'Acquisition à 22,54€). Cette évaluation correspond à la valeur unitaire retenue pour les besoins de l'acquisition de la participation majoritaire de Palomar par Mediawan, et a été corroborée par une analyse d'actualisation des flux de trésorerie futurs. L'Apport a été effectué selon les dispositions de l'article L. 225- 147 du code de commerce.

La valeur des titres Mediawan retenue correspond à la moyenne pondérée du cours de bourse des 2 mois précédant la date de l'accord intervenu entre les parties le 19 décembre 2018, et a été confirmée par une