Mediawan : Evolution du contrat de liquidité

EVOLUTION DU CONTRAT DE LIQUIDITE

Paris, le 13 mars 2020, 18h00 CET - information relative à la communication réglementaire régie par les articles 421-34 et 421-36 du Règlement Général de l'Autorité des Marchés Financiers.

Mediawan annonce que son contrat de liquidité confié à Natixis Oddo HBF SCA a fait l'objet d'un apport complémentaire de 300.000 euros le 12 mars 2020, afin de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations de l'action Mediawan.

Il est rappelé que lors du dernier bilan du contrat publié le 7 janvier 2020, les moyens affectés audit contrat étaient de 52.303 titres et 440.413,78 euros.

A propos de Mediawan

Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé plusieurs acquisitions stratégiques, devenant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels premium avec une position de leader en Europe. Le Groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l'exploitation de marques d'animation, la distribution de contenus audiovisuels et l'édition de chaînes et services digitaux. Plus d'information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr

Éligibilité PEA-PME - Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW

Contacts Mediawan :

Investisseurs et analystes : Aurélie Jolion - ajolion@mediawan.eu +33 (0)6 23 52 50 47

Presse : Majorelle PR & Events : Clara Devoret - cdevoret@majorelle-pr.fr+33 (0)6 40 48 57 27