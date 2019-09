Mediawan : Forte croissance organique au S1 2019 (+29%), confirmation des perspectives 2019 et augmentation significative du volume de productions

FORTE CROISSANCE ORGANIQUE AU S1 2019 (+29%) CONFIRMATION DES PERSPECTIVES 2019 AUGMENTATION SIGNIFICATIVE DU VOLUME DE PRODUCTIONS Chiffre d'affaires de 189 M€ au S1 2019, en progression de +29% à périmètre constant. EBITDA de 26 M€ en ligne avec le budget et les objectifs annuels. Tendances favorables sur le second semestre, notamment pour Mediawan Rights qui a déjà contractualisé des ventes importantes. Confirmation des perspectives à court et moyen terme : croissance organique supérieure à 10% et progression de l'EBITDA. Paris, le lundi 30 septembre 2019, 17h45 CEST - Mediawan (mnémonique : MDW - ISIN : FR0013247137) annonce ses résultats du 1er semestre 2019 arrêtés par son Directoire réuni le 26 septembre et ayant fait l'objet d'un examen limité par les commissaires aux comptes. Principaux indicateurs financiers reportés En M€ S1 2019 1 S1 2018 S1 2018 Variation à reporté proforma périmètre cst. Mediawan Originals 68,0 42,3 56,0 +21% Mediawan Animation 49,5 - 15,6 +218% Mediawan Rights 17,2 23,2 20,8 -17% Mediawan Thematics 54,0 54,4 54,4 -1% Chiffre d'affaires 188,7 120,4 146,8 +28,6% EBITDA 2 25,9 30,1 Résultat net ajusté - part du groupe 15,0 17,8 En M€ 30/06/19 31/12/18 Dette financière nette 3 142,5 120,9 Capitaux propres part du groupe 225,8 220,0 La norme IFRS 16 « Contrats de location » a été appliquée à compter du 1er janvier 2019, sans retraitement des périodes comparatives. EBITDA après amortissement des droits audiovisuels, hormis ceux liés aux regroupements d'entreprises. Dette financière excluant les crédits rattachés aux productions.

Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan déclare : « Ce début d'année a été marqué par l'intégration rapide de Palomar - notre première équipe internationale - la multiplication des nouveaux projets de développement, la confirmation de notre classement de 1er producteur de fictions en France, l'installation de franchises confirmée par la création de saisons additionnelles et enfin par la signature du bail de notre siège dans le centre de Paris. Ce projet d'envergure nous permet de réunir la majorité des équipes de notre groupe pour fonder une culture d'entreprise inspirante, un terreau de créativité et de coopération entre nos talents et nos métiers ». Activité soutenue au premier semestre, essentiellement par les activités de production Sur le semestre, Mediawan a significativement augmenté son volume de production dans tous les genres, notamment en fiction. Le chiffre d'affaires s'élève ainsi à 188,7 M€ contre 120,4 M€ au S1 2018 soit une croissance de +51% (ou +28,6% à périmètre constant). Mediawan Originals a généré sur le premier semestre un chiffre d'affaires de 68,0 M€, soit une croissance de +61% ou +21% à périmètre constant. Les changements de périmètre incluent la contribution de Palomar, Mai Juin Productions, Mon Voisin Productions et Chapter 2 (qui n'étaient pas consolidés au S1 2018).

Au cours du semestre, Mediawan Originals a livré un total de 68 heures de programmes, incluant à la fois des nouveaux épisodes de séries établies ( Zone Blanche , Bracelets Rouges , Section de Recherches , Alice Nevers ), des lancements de séries originales ( Le Nom de la Rose , Infidèle , La saison de la chasse , Double Je ) et des unitaires ou long-métrages ( Piranhas , La Maladroite , Un homme abîmé , etc).

Le groupe se positionne largement en tête du classement des producteurs de fictions en France publié par le magazine Écran Total, avec près de 116 heures de fictions originales diffusées en prime-time ces 12 derniers mois.

La livraison du film Playmobil au second trimestre a généré un chiffre d'affaires de 32,4 M€ correspondant principalement à la reconnaissance des minima garantis donnés par les partenaires distributeurs.

Par ailleurs le groupe a produit et livré 68 demi-heures de séries TV regroupant 13 épisodes de Miraculous , 33 épisodes de Drôles de petites bêtes , 13 épisodes de Sept nains et moi , 24 épisodes de Denver et les 13 premiers épisodes de Power Players , dont la diffusion mondiale a débuté sur Cartoon Networks. Au total, c'est 109 épisodes des différentes franchises d'animation qui ont soutenu l'activité sur le semestre.

Le chiffre d'affaires est en repli au S1 2019 à 17,2 M€ contre 20,8 M€ au S1 2018 en pro-forma soit une baisse de 17%. Cette baisse s'explique principalement par le calendrier non-linéaire des ventes de distribution (qui dépendent de la disponibilité des droits et des fenêtres de diffusion des clients diffuseurs) et une base de comparaison exceptionnelle au S1 2018. Les ventes importantes déjà sécurisées sur le second semestre 2019 permettent de confirmer les excellentes perspectives pour cette activité sur l'année complète.

Mediawan Rights mise sur des séries premium européennes telles que Missions (OCS Originals), Wonderland , the girl from the shore , Moloch , The War is over (en cours de tournage par Palomar) ou encore Babylon Berlin (dont la saison 3 sera diffusée par Canal+ en 2020). L'engouement pour des documentaires de qualité est un autre levier : après Antoine

Griezmann, the Making of a legend, Kubrick by Kubrick, Global Science, Green Blood et Banksy sont également de potentiels succès mondiaux. Le groupe poursuit sa stratégie d'investissement dans les contenus et d'enrichissement de son catalogue grâce aux productions du Groupe ou d'autres opportunités comme l'acquisition en septembre 2019 du catalogue de FIT Productions regroupant des franchises telles que H, La Crim et La loi de… Mediawan Thematics , spécialisé dans l'édition de chaînes et services digitaux associés conserve les mêmes tendances, à -1% sur le S1 2019 avec un chiffre d'affaires de 54,0 M€. En ligne avec les perspectives attendues sur l'ensemble de l'exercice, les redevances perçues de la part des opérateurs en légère baisse sont quasiment compensées par des revenus publicitaires dynamiques (+24%) et de nouvelles opportunités de développement avec des plateformes digitales.

Parmi les nouveautés à venir sur les chaînes du groupe, AB1 doit diffuser The Get Down , série originale Netflix pour la première fois à la télévision, de même que les saisons 1 à 4 de Narcos passeront sur la chaîne ACTION. EBITDA4 de 25,9 M€ et résultat net ajusté part du groupe de 15,0 M€ L'EBITDA sur le S1 2019 s'élève à 25,9 M€, soit un taux de marge de 13,7%. Ce niveau de marge est principalement impacté par la saisonnalité de l'activité et le mix de chiffre d'affaires sur le semestre : Le faible poids des ventes de distribution, activité la plus fortement génératrice de profit et de marge (dont la contribution sera plus importante au second semestre) ;

La part des revenus tirés du film Playmobil , pour lequel aucune marge n'a été reconnue dans les comptes semestriels, dans l'attente du bilan final des sorties en salle et des recettes liées au merchandising. Le résultat opérationnel publié ressort à 7,2 M€, après prise en compte des amortissements autres que ceux liés aux droits audiovisuels, et impacté également par l'amortissement de la quote-part des écarts d'acquisition affectée aux immobilisations incorporelles et corporelles, des charges non récurrentes liées aux frais d'acquisitions et de réorganisation ainsi que l'incidence comptable, sans impact sur la trésorerie du Groupe, d'éléments assimilables à des éléments de rémunération en normes IFRS. Le résultat net - part du groupe fait ressortir un bénéfice de 3,5 M€ sur le premier semestre 2019, tandis que le résultat net ajusté - part du groupe s'élève à 15,0 M€. Une structure de capital solide Les capitaux propres progressent de 221,6 M€ au 31 décembre 2018 à 226,9 M€ au 30 juin 2019, grâce à la contribution du résultat net de la période et les augmentations de capital de 9,6M€ partiellement compensées par l'impact non monétaire lié à la comptabilisation des engagements de rachat des minoritaires. Au 30 juin 2019, l'endettement financier net du Groupe s'élève à 142,5 M€ contre 120,9 M€ au 31 décembre 2018. La hausse de l'endettement sur la période s'explique principalement par l'impact de l'acquisition de Palomar et les autres opérations de M&A, net des montants d'augmentation de capital, pour un montant de plus de 25 M€. 4 EBITDA après amortissement des droits audiovisuels, hormis ceux liés aux regroupements d'entreprises.

Confiance pour l'ensemble de l'exercice 2019 Mediawan rappelle que son chiffre d'affaires et ses résultats sont liés notamment au nombre et au calendrier de livraison des programmes audiovisuels et des dates d'ouverture de droits. Ces éléments peuvent induire des variations significatives des résultats d'une période à l'autre ; les résultats consolidés semestriels ne sont donc pas représentatifs des futurs résultats annuels. Pour les activités de Mediawan Originals et Mediawan Animation, des volumes importants d'œuvres sont en cours de production. L'incertitude sur la date précise de livraison et la proximité avec la date de clôture de l'exercice 2019 sont susceptible d'influer sur les résultats consolidés. Toutefois la visibilité sur les développements en cours et sur des mandats signés chez Mediawan Rights nous permettent de confirmer les indications données précédemment : une croissance organique à moyen terme supérieure à 10%, et un EBITDA en progression. Le rapport financier semestriel est disponible sur : https://mediawan.fr/fr/information-reglementee/ Prochain communiqué financier : chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2019, fin novembre 2019. Disclaimer Ce communiqué peut contenir des données financières estimées, des informations sur des projets et opérations futurs, de futures performances économiques. Ces projections sont données à titre prévisionnel. Elles sont soumises aux risques et incertitudes des marchés et peuvent varier considérablement par rapport aux résultats effectifs qui seront publiés. A propos de Mediawan Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé plusieurs acquisitions stratégiques, devenant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels premium avec une position de leader en Europe. Le Groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l'exploitation de marques d'animation, la distribution de contenus audiovisuels et l'édition de chaînes et services digitaux. Plus d'information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr Eligibilité PEA-PME - Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW Contacts Mediawan : Investisseurs et analystes : Aurélie Jolion - ajolion@mediawan.eu+33 (0)6 23 52 50 47 Directrice de la communication : Cécile Fouques Duparc - cfouques@mediawan.eu+ 33 (0)6 78 81 80 85 Presse : Majorelle PR & Events : Clara Devoret - cdevoret@majorelle-pr.fr+33 (0)6 40 48 57 27

ANNEXES 1. Compte de résultat consolidé - période du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 et du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 En millions d'euros S1 2019 S1 2018 Chiffre d'affaires 188,710 120,4 Autres produits d'exploitation 71,037 40,8 Achats et charges externes (61,694) (33,5) Charges de personnel (50,416) (34,9) Autres charges d'exploitation (12,563) (13,3) Dépréciations, amortissements et provisions nets (109,2) (49,4) Charges opérationnelles (233,9) (131,1) EBITDA 25,9 30,1 Dotations aux amortissements (hors droits audiovisuels) Autres charges opérationnelles Amort. des actifs liés aux regroupements d'entreprises (4,0) (1,9) (5,5) (4,7) (9,2) (14,6) Résultat opérationnel 7,2 8,9 Coût de l'endettement financier net (3,6) (2,5) Autres produits financiers 0,8 5,4 Autres charges financières (0,9) (0,8) Résultat financier (3,7) 2,2 Résultat avant impôt 3,6 11,1 Impôts sur les bénéfices (0,4) (1,9) Résultat après impôt 3,2 9,1 Résultat des sociétés mises en équivalence (0,3) (0,0) Résultat net total 2,9 9,1 Part du groupe 3,5 9,0 Part des minoritaires (0,6) 0,1 Résultat par action (en €) 0,113 0,316 Résultat dilué par action (en €) 0,109 0,305

