Mediawan : Gilles de Maistre, réalisateur et producteur, fondateur de Mai Juin Productions, rejoint Mediawan

GILLES DE MAISTRE, RÉALISATEUR ET PRODUCTEUR FONDATEUR DE MAI JUIN PRODUCTIONS, REJOINT MEDIAWAN

Paris, le 20 décembre 2018, 17h45 CET - Mediawan, via son activité dédiée à la production de contenus Mediawan Originals, est fier d'annoncer son association à Gilles de Maistre, réalisateur et producteur fondateur de Mai Juin Productions.

Gilles de Maistre rejoint ainsi le pool de talents de Mediawan Originals, à la suite de la prise de participation de Mediawan dans sa société.

Réalisateur d'une centaine de documentaires, téléfilms ou longs métrages cinématographiques, Gilles de Maistre a été́ maintes fois primé : Prix Albert Londres, International Emmy Awards, 7 d'or, Prix du public et Prix Cannes Junior au Festival de Cannes, Prix spécial du Jury au Festival de la Fiction de La Rochelle et a reçu de nombreux autres prix  travers le monde.

Il crée la société Mai Juin Productions en 2004 et réalise son second long-métrage « Le Premier Cri », sorti en salles en 2007 et nommé au César du meilleur film documentaire. Parallèlement, sa société produit un grand nombre de séries documentaires axées sur l'enfance, thème de prédilection de Gilles de Maistre. C'est sa rencontre décisive avec Kevin Richardson,  l'occasion du tournage du documentaire « L'homme qui murmure  l'oreille des lions », qui a permis la naissance et la concrétisation du projet fou de Mia et le Lion Blanc, son nouveau long-métrage, largement distribué en France avec une sortie en salles le 26 décembre prochain et déjà vendu dans le monde entier.

L'association avec des talents tels que Gilles de Maistre témoigne de l'ambition de Mediawan de renforcer son pôle de productions de contenus premium. S'appuyant sur son expertise et son savoir-faire, Mediawan accompagnera Gilles de Maistre dans le développement de nouveaux projets ambitieux.

À propos de Mediawan

Mediawan a été constitué en décembre 2015 sous la forme d'un véhicule d'acquisition (dit « SPAC »), par Pierre- Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse puis, a levé 250 M€  l'occasion de son introduction sur le marché réglementé d'Euronext  Paris. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé 7 acquisitions stratégiques, consolidant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels, avec une position de leader en Europe. Le groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l'exploitation de marques animation, la distribution de contenu audiovisuel et l'édition de chaînes et services digitaux.

Mediawan, plateforme indépendante de contenus audiovisuels en Europe, est cotée sur Euronext Paris Compartiment B

Éligibilité PEA-PME - Code ISIN : FR0013247137/ Mnémo : MDW

Plus d'information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr

Contacts :