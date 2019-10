Mediawan : ON kids & family, Palomar et Mediawan Rights mettent en commun leurs savoir-faire au service du premier projet transversal d'animation du groupe Mediawan

prince charmant et la fille du bonhomme de pain d'épices ! Un monde de conte de fées enchanteur et familier des enfants ! » déclare Tiphaine de Raguenel, Directrice des jeunes publics et de l'Animation à France Télévisions.

À propos d'ON kids & family

Co-fondé par Aton Soumache, Dimitri Rassam et Thierry Pasquet, ON kids & family est un studio européen indépendant d'envergure internationale dans la production de contenus d'animation pour les enfants et la famille, principalement des séries télévisées et des longs métrages à portée internationale. Avec près de 500 collaborateurs à Paris, Montréal, Los Angeles, Hyderabad et au Luxembourg, ON kids & family fédère créateurs et partenaires du monde entier autour du développement de marques à travers différents formats : séries et longs métrages d'animation, licensing et merchandising, plateformes numériques et contenus digitaux. Le Groupe combine innovation, technologie et talents internationaux au service d'univers féériques et merveilleux pour les enfants et la famille avec ses nombreuses productions, telles LE PETIT PRINCE, MIRACULOUS, LE PETIT NICOLAS ou encore ROBIN DES BOIS, qui enregistrent des audiences record et sont devenus de grands succès internationaux. ON kids & family a aussi produit le film d'animation PLAYMOBIL : LE FILM réalisé par Lino Di Salvo (Distribution Pathé). Après un rapprochement stratégique opéré en juin 2018, On kids & family a rejoint le groupe Mediawan. En savoir plus sur ON kids & family : www.onkidsandfamily.com

About Palomar

Palomar, founded by Carlo Degli Esposti, is one of the oldest independent Italian television and cinema production companies, a market leader in Italy in the drama sector for the main domestic and international TV networks. After a strategic partnership in February 2019 Palomar is part of the Mediawan Group.

Since its inception, Palomar has worked across television and cinema, producing dramas, docudramas, movies, information programs and entertainment, providing some of the most successful prime-time TV dramas of the last ten years. For TV, amongst other titles, Palomar is the producer of Italian language shows like Detective Montalbano, the Young Montalbano, Red Band Society, Murders at Barlume and Maltese and English language international shows like The Name of The Rose and Gheddafi and The Dirty Black Bag now in development. On the film side, the company has produced award-winning movies like Leopardi, Feather, the Fury of the Patient Man, The Happy Prince and La Paranza dei Bambini, screenplay silver bear at 2019 Berlin film Festival.

More about Palomar: www.palomaronline.com

A propos de Mediawan

Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé huit acquisitions stratégiques, devenant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels premium avec une position de leader en Europe. Le Groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l'exploitation de marques d'animation, la distribution de contenus audiovisuels et l'édition de chaînes et services digitaux. Plus d'information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr

