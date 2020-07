Mediawan : Projet de note en réponse à l'offre publique

PROJET DE NOTE D'INFORMATION

Le présent projet de note en réponse (le « Projet de Note en Réponse ») a été établi et déposé auprès de l'AMF le 10 juillet 2020, conformément aux dispositions de l'article 231-26 de son règlement général. Il a été établi conformément aux dispositions de l'article 231-19 du règlement général de l'AMF.

Le projet d'offre et le présent Projet de Note en Réponse restent soumis à l'examen de l'AMF.

AVIS IMPORTANT

En application des articles 231-19 et 261-1 et suivants du règlement général de l'AMF (« RGAMF »), le rapport du cabinet Associés en Evaluation et Expertise Financière, représenté par Madame Sonia Bonnet-Bernard, agissant en qualité d'expert indépendant (l' « Expert Indépendant »), est inclus dans le présent Projet de Note en Réponse.

Les informations relatives aux caractéristiques, notamment juridiques, financières et comptables de Mediawan seront déposées auprès de l'AMF et mises à la disposition du public, au plus tard la veille du jour de l'ouverture de l'Offre, conformément aux dispositions de l'article 231-28 du RGAMF.

Un communiqué sera diffusé, au plus tard la veille de l'ouverture de l'Offre, pour informer le public des modalités de mise à disposition de ces documents.

Le Projet de Note en Réponse est disponible sur les sites Internet de Mediawan(www.mediawan.com) et de l'AMF(www.amf-france.org)et peut être obtenu sans frais au siège social de Mediawan, 46, avenue de Breteuil, 75007 Paris.

RAPPEL DES PRINCIPAUX TERMES ET CONDITIONS DE L'OFFRE 1.1 Présentation de l'Offre

En application du Titre III du Livre II et plus particulièrement des articles 232-1 et suivants du RGAMF, BidCo Breteuil, une société par actions simplifiée dont le siège social est situé 46, avenue de Breteuil, 75007 Paris, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 884 631 482 (l' « Initiateur »), agissant de concert au sens de l'article L. 233-10 du Code de commerce avec Groupe Troisième Œil, NJJ Presse et Les Nouvelles Editions Indépendantes (les « Fondateurs »)1,

MACSF Epargne Retraite (« MASCF »), actionnaire de la Société depuis mars 2017 représenté au Conseil de surveillance et SHOW TopCo S.C.A (« SHOW TopCo »), société de droit luxembourgeois contrôlée indirectement par KKR & Co. Inc., propose de manière irrévocable à l'ensemble des actionnaires et porteurs de bons de souscription d'actions rachetables (les « BSAR ») de la société

Mediawan, société anonyme à directoire et conseil de surveillance dont le siège social est situé 46, avenue de Breteuil, 75007 Paris, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 815 286 398 (« Mediawan » ou la « Société »), d'acquérir, en numéraire, dans le cadre d'une offre publique d'achat dont les conditions sont décrites dans le projet de note d'information établi par l'Initiateur (le « Projet de Note d'Information ») (i) la totalité de leurs actions Mediawan au prix de 12 euros par action et (ii) la totalité de leurs BSAR au prix de 0,65 euro par BSAR (l' « Offre »).

Les Fondateurs, MACSF et SHOW TopCo sont ci-après désignés ensemble le « Consortium » et, avec l'Initiateur, le « Concert ».

Les actions et les BSAR de Mediawan (ci-après désignés ensemble les « Titres ») sont, à l'exception des BSAR Fondateurs (tel que ce terme est défini ci-après) admis aux négociations sur le compartiment B du marché réglementé d'Euronext Paris (« Euronext Paris ») respectivement sous les codes ISIN FR0013247137 (mnémonique : MDW) et ISIN FR0013128907 (mnémonique : MDW BS).

A la date du présent Projet de Note en Réponse et à la connaissance de la Société, l'Initiateur et les membres du Consortium détiennent ensemble, 8.780.815 actions de la Société représentant 27,31% du capital et des droits de vote théoriques de la Société sur la base d'un nombre total de 32.147.961 actions représentant autant de droits de vote de la Société, en application de l'article 223-11 du RGAMF, et 594.315 BSAR de la Société non cotés (les « BSAR Fondateurs ») souscrits à l'occasion de l'introduction en bourse de la Société.

L'Offre porte sur :

-la totalité des actions de la Société non détenues, directement ou indirectement, par l'un des membres du Concert à la date du présent Projet de Note en Réponse :

(i) qui sont d'ores et déjà émises, soit, à la date du présent Projet de Note en Réponse, un maximum de 23.367.146 actions de la Société ;

(ii) qui seraient susceptibles d'être émises avant la clôture de l'Offre ou de l'Offre Réouverte à raison de l'exercice des BSAR non détenus, directement ou indirectement, par l'un des membres du Concert, soit, à la date du présent Projet de Note en Réponse, un maximum de 10.740.054 actions ;

1

Groupe Troisième Œil, NJJ Presse et Les Nouvelles Editions Indépendantes sont respectivement contrôlées par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse.