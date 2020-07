Mediawan : Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes sociaux 2019

MEDIAWAN

Société anonyme au capital de 319 277,27 €

Siège social : 46 avenue de Breteuil 75007 Paris

RCS : Paris 815 286 398

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

Exercice clos le 31 décembre 2019

GRANT THORNTON

MAZARS

GRANT THORNTON

MEMBRE FRANÇAIS DE GRANT THORNTON INTERNATIONAL

29, RUE DU PONT - 92200 NEUILLY-SUR-SEINE

TEL : +33 (0)1 41 25 85 85

SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES

CAPITAL DE 2 297 184 EUROS - RCS NANTERRE 632 013 843

MAZARS

61, RUE HENRI REGNAULT - 92400 COURBEVOIE

TEL : +33 (0)1 49 97 60 00

SOCIETE ANONYME D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES A DIRECTOIRE ET CONSEIL DE SURVEILLANCE

CAPITAL DE 8 320 000 EUROS - RCS NANTERRE 784 824 153

Rapport des commissaires aux comptes sur les comptes annuels

A l'Assemblée Générale des Actionnaires de la société Mediawan,

Opinion

En exécution de la mission qui nous a été confiée par vos statuts, nous avons effectué l'audit des comptes annuels de la société Mediawan relatifs à l'exercice clos le 31 décembre 2019, tels qu'ils sont joints au présent rapport. Ces comptes ont été arrêtés par le directoire le 2 avril 2020 sur la base des éléments disponibles à cette date dans un contexte évolutif de crise sanitaire liée au Covid-19.

Nous certifions que les comptes annuels sont, au regard des règles et principes comptables français, réguliers et sincères et donnent une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé ainsi que de la situation financière et du patrimoine de la société à la fin de cet exercice.

L'opinion formulée ci-dessus est cohérente avec le contenu de notre rapport au Comité d'audit.

Fondement de l'opinion

Référentiel d'audit

Nous avons effectué notre audit selon les normes d'exercice professionnel applicables en France. Nous estimons que les éléments que nous avons collectés sont suffisants et appropriés pour fonder notre opinion.

Les responsabilités qui nous incombent en vertu de ces normes sont indiquées dans la partie « Responsabilités des commissaires aux comptes relatives à l'audit des comptes annuels » du présent rapport.

Indépendance

Nous avons réalisé notre mission d'audit dans le respect des règles d'indépendance qui nous sont applicables, sur la période du 1er janvier 2019 à la date d'émission de notre rapport, et notamment nous n'avons pas fourni de services interdits par l'article 5, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 537/2014 ou par le code de déontologie de la profession de commissaire aux comptes.

Justification des appréciations - Points clés de l'audit

En application des dispositions des articles L. 823-9 et R. 823-7 du code de commerce relatives à la justification de nos appréciations, nous portons à votre connaissance les points clés de l'audit relatifs aux risques d'anomalies significatives qui, selon notre jugement professionnel, ont été les plus importants pour l'audit des comptes annuels de l'exercice, ainsi que les réponses que nous avons apportées face à ces risques.

Les appréciations ainsi portées s'inscrivent dans le contexte de l'audit des comptes annuels pris dans leur ensemble, arrêtés dans les conditions rappelées précédemment, et de la formation de notre opinion exprimée ci-avant. Nous n'exprimons pas d'opinion sur des éléments de ces comptes annuels pris isolément.

Evaluation des titres de participation, des créances rattachées aux participations et des autres titres immobilisés (Note 6.6 « Règles et méthodes comptables - Titres de participation et créances rattachées à des participations, autres titres immobilisés » et note 7.3. « Immobilisations financières »)

Risque identifié

Au 31 décembre 2019, les titres de participation, les créances rattachées aux participations et les autres titres immobilisés sont inscrits à l'actif pour des valeurs nettes comptables respectives de 130,0 M€, 261,0 M€ et 13,0 M€, représentant 96,8% du total du bilan. Les titres de participation sont comptabilisés à leur date d'entrée au coût d'acquisition hors frais accessoires.

Lorsque la valeur d'utilité des titres est inférieure à la valeur brute, une dépréciation est constituée du montant de la différence. Une provision sur les comptes courants et prêts est constituée en cas d'indices de perte de valeur ou en présence d'éléments qui démontreraient l'incapacité de la filiale à rembourser ces créances.

Comme indiqué dans la note 6.6 de l'annexe aux comptes annuels, la valeur d'utilité est appréciée par titre, en fonction de leur quote-part de capitaux propres ou de leur valeur recouvrable.

L'estimation de la valeur recouvrable de ces titres repose sur des hypothèses et des estimations établies par la direction, notamment la projection des flux de trésorerie issus du budget, le taux de croissance retenu pour la projection de ces flux et le taux 2

d'actualisation qui leur est appliqué.

Nous avons considéré l'évaluation des titres de participation, créances rattachées aux participations et autres titres immobilisés comme un point clé de notre audit en raison de leur importance significative dans les comptes de la Société et du jugement exercé par la Direction pour la détermination et l'appréciation de la valeur d'utilité de chaque titre de participation.

Notre réponse

Pour apprécier le caractère raisonnable de l'estimation de la valeur d'utilité des titres de participation, des créances rattachées aux participations et des autres titres immobilisés sur la base des informations qui nous ont été communiquées, nos travaux ont consisté principalement à :

 Vérifier que les titres de participation acquis sur la période sont comptabilisés à leur date d'entrée au coût d'acquisition ;

 Prendre connaissance des processus mis en place par la direction pour la réalisation des tests de dépréciation, examiner les modalités de mise en œuvre de ces tests et vérifier le bienfondé des méthodes utilisées selon la ligne de titres testée ;

 Obtenir les prévisions de flux de trésorerie établis par la direction pour estimer la valeur recouvrable et apprécier leur cohérence avec les données prévisionnelles et notamment le budget présenté au Conseil de surveillance, ou vérifier la concordance des hypothèses retenues par la direction ;

 Apprécier, avec l'appui de nos spécialistes en évaluation, le taux d'actualisation retenu par rapport à des références de marché ;  Tester l'exactitude arithmétique des calculs des valeurs retenues par la société.



Nous avons par ailleurs apprécié le caractère approprié des informations présentées dans les notes 6.6 et 7.3 de l'annexe aux comptes annuels.

Vérifications spécifiques

Nous avons également procédé, conformément aux normes d'exercice professionnel applicables en France, aux vérifications spécifiques prévues par les textes légaux et réglementaires.

Informations données dans le rapport de gestion et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires

Nous n'avons pas d'observation à formuler sur la sincérité et la concordance avec les comptes annuels des informations données dans le rapport de gestion du Directoire arrêté le 2 avril 2020 et dans les autres documents sur la situation financière et les comptes annuels adressés aux actionnaires. S'agissant des événements survenus et des éléments connus postérieurement à la date d'arrêté des comptes relatifs aux

