Mediawan : acquiert Palomar, premier producteur audiovisuel indépendant italien

Communiqué de presse

Mardi 15 janvier 2019

17h45

Mediawan acquiert la majorité du capital de Palomar, premier producteur audiovisuel indépendant italien et accélère son développement à l'international

Mediawan (MDW) acquiert une participation majoritaire du capital du premier producteur indépendant de séries, films et documentaires en Italie, Palomar. L'ambition de ce rapprochement est de renforcer les synergies européennes en matière de co-production et de co-distribution.

Depuis sa création en 1986, Palomar est le leader indépendant du marché de la fiction italienne, à l'origine notamment d'une centaine de productions dont la série « Commissaire Montalbano », nominée aux Emmy Awards, qui réunit les plus fortes audiences depuis 20 ans. Les productions 2018 de Palomar représentent plus de 40 millions d'euros de budgets cumulés. En 2019 sont attendues les nouvelles saisons de séries célèbres en Italie « I Delitti del Barlume » et « Commissaire Montalbano ». Au cinéma, « La Paranza dei Bambini » est nominé au festival du film de Berlin 2019. Enfin, la superproduction internationale « Le nom de la Rose » s'annonce déjà comme l'un des grands succès de l'année rassemblant dans son casting des acteurs tels que John Turturro, Rupert Everett, et Michael Emerson.

Le groupe Mediawan deviendra l'actionnaire majoritaire de Palomar avec une prise de participation de 72%, les 28% restants seront détenus par M. Carlo Degli Esposti, fondateur et dirigeant de Palomar. L'acquisition sera réalisée avec l'utilisation de facilités de crédit non tirées et l'émission de nouvelles actions Mediawan au profit des dirigeants de Palomar. A l'issue de la transaction, M. Degli Esposti et M. Serra, directeur général de Palomar, recevront environ 680 000 titres Mediawan.

Plusieurs projets de coopération sont déjà en cours : la version italienne de la série télévisée « 10 pour Cent », une coproduction pour les prochains épisodes de « Commissaire Montalbano » ainsi que pour la série western à succès international « The Dirty Black Bag ». Cette alliance issue d'une vision commune de la production télévisuelle contribuera à soutenir et à accroître la diffusion de programmes italiens à l'échelle internationale. Mediawan entend également consolider, grâce à cette acquisition, ses relations avec les diffuseurs italiens et multiplier les opportunités d'adaptation de formats premium qui ont un potentiel sur le marché italien.

« Mediawan se réjouit de ce rapprochement et souhaite faire émerger des synergies fortes, sur le modèle d'un partenariat, en préservant l'identité, la marque et les talents de Palomar », déclare Pierre-Antoine Capton, fondateur de Mediawan.

Après avoir franchi plusieurs étapes qui lui ont permises d'acquérir une place prépondérante dans l'industrie consolidée de la production française et avoir mis en œuvre une nouvelle organisation, Mediawan effectue ici sa première acquisition stratégique hors de France. Cette étape marque le point de départ de l'accélération de son développement à l'international.

« Je suis fier de signer cet accord avec Mediawan, un pilier de l'excellence européenne sur le marché audiovisuel qui me permet d'assurer l'avenir de Palomar tout en confortant son management actuel et sa liberté éditoriale. Mediawan et Palomar partagent une vision commune de la qualité de la production et une même ambition de développement international» ajoute Carlo Degli Esposti, fondateur et PDG de Palomar.

« Grâce à cet accord, Palomar peut consolider et accélérer son développement à l'international » conclut Nicola Serra, directeur général de Palomar.

La finalisation de la transaction est prévue pour le premier semestre 2019.

BNP Paribas est le conseil exclusif de Mediawan pour cette transaction.

A propos de Mediawan

Mediawan a été constitué en décembre 2015 sous la forme d'un véhicule d'acquisition (SPAC), par Pierre- Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse puis a levé 250 M€ à l'occasion de son introduction sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé 7 acquisitions stratégiques, consolidant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels, avec une position de leader en Europe. Le groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l'exploitation de marques d'animation, la distribution de contenu audiovisuel et l'édition de chaînes et services digitaux. Mediawan, plateforme indépendante de contenus audiovisuels en Europe, est cotée sur Euronext Paris, Compartiment B.

Eligibilité PEA-PME - Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW

A propos de Palomar

Palomar, fondé en 1986 par Carlo Degli Esposti, est l'un des plus anciens producteurs indépendants de films, de séries et de documentaires en Italie, et leader sur le marché italien des séries à destination des principales chaînes de télévision nationales et internationales.

Depuis sa création, Palomar travaille aussi bien pour la télévision que pour le cinéma, produisant pour ces

deux secteurs des séries, des documentaires, des feuilletons, des films, des programmes d'information et du divertissement, et est à l'origine des plus grands succès des séries télévisées de ces dix dernières années. Pour la télévision, et parmi d'autres titres en langue italienne, Palomar est à l'origine de « Commissaire

Montalbano », « Le jeune Montalbano », « Red Band Society », « Murders at Barlume » et « Maltese ». En langue anglaise, Palomar est à l'origine de « The Name of the Rose », « Gheddafi » et « The Dirty Black Bag » en cours de développement. Côté films, la société a produit des films primés tels que « Leopardi », « Feather », « La colère d'un homme patient », « The happy prince » et « La Paranza dei Bambini », en compétition pour l'édition 2019 du festival du film de Berlin.

