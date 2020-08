Mediawan : aménagement d'une ligne de crédit bancaire

18/08/2020 | 08:23

Dans un bref communiqué, le groupe de production et de distribution de contenus audiovisuels Mediawan annonce ce mardi avoir trouvé un accord avec son pool de banques pour l'aménagement de sa ligne de crédit de 230 millions d'euros.



Les changements incluent notamment, entre autres modifications techniques, la suspension du 'covenant' de levier (dette nette / EBITDA) pour décembre 2020 et juin 2021 dans un contexte de performance financière détériorée par l'impact de la Covid-19.



