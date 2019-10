Communiqué de presse

Mardi 15 octobre 2019

Mediawan annonce l'acquisition du producteur

Radar Films

Mediawan annonce son association avec Radar au travers d'une prise de participation majoritaire dans la société de production des grands succès populaires « Donne-moi des ailes », la trilogie « Belle et Sébastien » ou encore « Les vieux fourneaux ».

Les associés de Radar, Clément Miserez et Matthieu Warter, viennent ainsi enrichir le pool de talents Mediawan, mettant à profit leur savoir- faire et leur expérience en matière de production internationale.

Radar, à l'affût de projets à fort potentiel, poursuivra avec le groupe son développement de longs-métrages en langue française et en langue anglaise et annoncera prochainement, pour la première fois, la production de plusieurs séries, françaises et internationales.

Depuis ces deux dernières années, la stratégie du Groupe Mediawan, leader européen de la fiction, est de réunir les meilleurs talents créatifs pour développer des succès locaux et internationaux pour tous les diffuseurs, partenaires historiques et nouveaux acteurs.

Photographie ©François Roelants

"L'ambition du Groupe Mediawan est de créer un écosystème puissant avec des contenus qui rencontrent des succès à vocation internationale pour répondre à la demande toujours plus croissante de contenus premium. Clément Miserez et Matthieu Warter viennent renforcer notre dynamique", Pierre-AntoineCapton, président du directoire de Mediawan.

À propos de Mediawan

Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé huit acquisitions stratégiques, devenant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels premium avec une position de leader en Europe. Le Groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l'exploitation de marques d'animation, la distribution de contenus audiovisuels et l'édition de chaînes et services digitaux. Plus d'information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr

Eligibilité PEA-PME - Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW

A propos de Radar Films

Créée en 2009 par Clément Miserez, la société Radar Films est spécialisée dans la production de longs- métrages de fiction. Matthieu Warter, ancien salarié de la Direction Financière de StudioCanal, consultant pour Radar Films depuis la création, est associé à l'entreprise depuis 2012. Fort de relations fidèles avec les artistes et des partenaires économiques historiques (Gaumont, Groupe M6-SND, Canal+), Radar Films a produit près d'une vingtaine de films dont de nombreux succès au box-office comme la trilogie "Belle et Sébastien".