Mediawan : émission d'actions nouvelles

27/12/2018 | 10:26

Mediawan annonce que son directoire a procédé à l'émission de 1.000.000 actions en rémunération d'un apport en nature de 501.512 actions On Entertainment, conformément aux accord intervenus lors de l'acquisition de la participation majoritaire dans On Entertainment.



Cet apport permet ainsi à l'acteur indépendant des contenus audiovisuels de renforcer sa position au sein de On Entertainment, en détenant désormais 62,33% du capital social et 61,55% des droits de vote.



Suite à l'exercice de 40.400 BSA, le directoire a aussi procédé à une augmentation de capital afin d'émettre 20.200 actions ordinaires nouvelles. Les 1.020.200 actions nouvellement émises représentent au total 3,3% du capital social.



