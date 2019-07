Mediawan : émission d'actions nouvelles par exercice de BSA

04/07/2019 | 09:16

Mediawan annonce que son capital social a été porté à 31.876.406 actions d'une valeur nominale de 0,01 euro, suite à une augmentation de capital induisant l'émission de 63.441 actions nouvelles et consécutive à l'exercice de 126.882 bons de souscription d'actions.



Le groupe de contenus audiovisuels ajoute que son contrat de liquidité confié à Exane BNP Paribas a fait l'objet d'un apport complémentaire de 100.000 euros le 24 juin, afin de favoriser la liquidité des transactions et la régularité des cotations de l'action.



