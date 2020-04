Mediawan, en partenariat avec Brut, le CNC, France Télévisions, Gaumont, M6, Pathé Films, La Fondation Jérôme Seydoux Pathé, le Groupe TF1, UGC Images et 2P2L,

lance une nouvelle chaîne #ALaMaison

pour s'occuper intelligemment en famille et soutenir les soignants

Paris, le 6 avril 2020 - Mediawan lance #ALaMaison, une chaîne éphémère pour toute la famille, en partenariat avec Brut, le CNC, France Télévisions, Gaumont, Pathé Films, La Fondation Jérôme Seydoux Pathé, M6, Réservoir Prod, Groupe TF1, UGC Images, Chefclub et 2P2L. #ALaMaison sera diffusée gratuitement dès lundi 6 avril chez les principaux opérateurs telecom (Bouygues Telecom, Canal+, Free, Orange, SFR) ainsi que sur la plateforme OTT Molotov, et proposera de nombreux contenus culturels et éducatifs de qualité. Cette offre inédite permettra de mettre à profit les prochaines semaines de confinement pour apprendre, se cultiver, découvrir ou réviser ses classiques, notamment en histoire, sciences et culture, cinéma, adaptations littéraires… à travers des formats audiovisuels innovants et ludiques.

Afin de soutenir l'effort considérable des soignants pour faire face à la crise sanitaire, tous les bénéfices de cette chaîne seront reversés à l'alliance "Tous unis contre le virus" de la Fondation de France, l'AP-HP et l'Institut Pasteur ainsi qu'à la Fondation « Hôpitaux de Paris - Hôpitaux de France ». Les dons collectés seront destinés à venir en aide aux personnels soignants, en milieu hospitalier ou non, à financer des projets de recherche ainsi qu'à soutenir des acteurs de terrain et des associations qui œuvrent auprès des plus vulnérables.

Cette chaîne éphémère, qui durera aussi longtemps que les mesures de confinement, proposera des pastilles de 5 à 15' minutes, des documentaires sur des thématiques riches et diversifiées, pour permettre aux Français de se nourrir intellectuellement à tout âge pendant cette période de confinement. #ALaMaison propose plusieurs rendez-vous forts pour toute la famille tout au long de la journée :

Des rendez-vous « la science #ALaMaison » :

Pour les plus jeunes de 7h à 8h30 et de 16h30 à 18h30, avec notamment « L'Esprit Sorcier », « On n'est pas que des Cobayes » ou « Le Mag de la Science » mais aussi les célèbres youtubeurs Dr Nozman ou Dirty Biology, pour transmettre avec pédagogie et humour le goût des sciences ;