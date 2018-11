Mediawan : hausse de 48% du CA à neuf mois

16/11/2018 | 09:22

Mediawan annonce un chiffre d'affaires consolidé de 178 millions d'euros au 30 septembre, soit une activité sur les neuf premiers mois de l'année en hausse de 48% par rapport au chiffre d'affaires pro forma publié au 30 septembre 2017.



'Cette progression est portée par la forte performance opérationnelle du groupe et par la contribution des nouvelles acquisitions dans les pôles Mediawan Originals et Mediawan Animation', explique le groupe de contenus audiovisuels.



'L'incertitude sur la date précise de livraison et la proximité avec la date de clôture de l'exercice 2018 sont susceptibles d'influer sur les résultats consolidés de Mediawan pour cet exercice', prévient-il, tout en confirmant ses objectifs de croissance pro forma.



