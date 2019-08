Communiqué de presse

Jeudi 29 août 2019

MEDIAWAN - NOMINATION :

Edouard Benadava, Directeur du Digital du Groupe Mediawan

Mediawan, groupe audiovisuel leader de la fiction et de l'animation en Europe, accélère son développement avec pour ambition de devenir un acteur clé dans l'univers digital et renforce sa structure dirigeante avec l'arrivée au sein du groupe d'Edouard Benadava.

Après avoir acquis une place majeure dans l'industrie de la production française, le groupe entend accroître sa présence digitale en tant que producteur, diffuseur et ayant droit.

"Je suis ravi de l'arrivée d'Edouard Benadava au sein du groupe Mediawan. Notre ambition est de créer les meilleurs contenus locaux et internationaux de demain pour les acteurs historiques et pour les plateformes. Edouard Benadava mettra au profit du Groupe sa connaissance du secteur et des différents enjeux pour optimiser l'exploitation du catalogue et développer de nouveaux projets et contenus digitaux." Pierre-AntoineCapton, président du directoire de Mediawan

Grâce à ses marques puissantes et productions dédiées, le groupe Mediawan enregistre en 2019 plus de 4 milliards de vidéos vues sur YouTube et plus de 13 millions d'abonnés cumulés sur YouTube, Facebook et Instagram.

Le groupe souhaite investir toutes les plateformes comme le prouve, cette année, le lancement sur Snapchat de deux programmes et la création d'une application gaming pour la série "Miraculous : Ladybug et Chat noir", téléchargée déjà plus de 60 millions de fois.

Edouard Benadava, est diplômé de l'Ecole Supérieure des Sciences Commerciales d'Angers. Il intègre le groupe BNP Paribas dès 2007 en tant qu'analyste financier à New York, au sein duquel il suit également le graduate program. Il rejoint en 2009 le groupe TF1 où durant plus de 5 ans, il occupera successivement les fonctions de responsable des relations investisseurs puis responsable des acquisitions pour les différentes antennes et services digitaux du Groupe. Depuis 2015, Edouard Benadava avait rejoint Google en tant que responsable des partenariats médias de Youtube. Il a, à ce titre, travaillé sur la stratégie digitale des diffuseurs, producteurs et éditeurs, aussi bien en termes de contenus que de monétisation. Il a également lancé et supervisé la production des deux premières séries françaises YouTube Originals.

A propos de Mediawan

Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé huit acquisitions stratégiques, devenant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels premium avec une position de leader en Europe. Le Groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l'exploitation de marques d'animation, la distribution de contenus audiovisuels et l'édition de chaînes et services digitaux. Plus d'information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr

