Mediawan : prend une participation dans un producteur italien

15/01/2019 | 18:09

Le groupe Mediawan annonce ce soir l'acquisition d'une participation majoritaire du capital de Palomar, producteur indépendant de séries, films et documentaires en Italie.



'L'ambition de ce rapprochement est de renforcer les synergies européennes en matière de co-production et de co-distribution', indique Mediawan.



La transaction doit être finalisée durant le premier semestre 2019.





Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.