15 juillet 2019

Mediawan rassemble ses talents pour créer

un centre dédié à la création et production des contenus

Dès septembre, le groupe audiovisuel Mediawan, leader de la fiction et de l'animation en Europe, réunira tous ses talents à Paris en un lieu unique, dédié à la production et à l'innovation des contenus audiovisuels et digitaux.

Mediawan poursuit son développement au plus proche des auteurs et des créateurs et, pour les rassembler, installe son siège au cœur de la capitale avec pour objectif de favoriser les synergies au sein du groupe : les équipes d'animation (« Miraculous : Lady Bug et Chat noir », « Playmobil, le film »…), les producteurs de films et de séries (« 10 pour cent »,

Mia et le lion blanc »…), le pôle distribution , les 17 chaînes de télévision (« Toute l'histoire », « Science et vie Tv »…) mais aussi les équipes de Troisième Œil Productions et le plateau de « C à vous » .

Destiné à devenir un véritable incubateur à talents, le centre sera un lieu de formation et abritera également une salle de projection de 200 places, un auditorium, des studios digitaux, des salles d'écriture…

Après avoir pris une place prépondérante dans l'industrie de la production française, Mediawan porte plus que jamais son ambition d'être un leader français capable de développer les plus grands succès internationaux.

A propos de Mediawan

Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé huit acquisitions stratégiques, devenant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels premium avec une position de leader en Europe. Le Groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l'exploitation de marques d'animation, la distribution de contenus audiovisuels et l'édition de chaînes et services digitaux. Plus d'information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr

Eligibilité PEA-PME - Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW

Contacts :

Presse : Majorelle PR & Events : Clara Devoret - cdevoret@majorelle-pr.fr+33 6 40 48 57 27

Investisseurs et analystes : Aurélie Jolion - ajolion@mediawan.eu+33 6 23 52 50 47