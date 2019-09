Mediawan : renforce sa position de leader de la production de la fiction française

Ce classement vient récompenser le travail de toutes les équipes de production de Mediawan et confirme notre stratégie de nous associer avec les meilleurs talents de la fiction française. L'enjeu était de créer un écosystème local puissant avec des contenus qui rencontrent des grands succès auprès de nos partenaires diffuseurs historiques et des nouveaux acteurs du marché.

Le succès des programmes du groupe reflète la richesse de l'offre de Mediawan et la complémentarité de ses audiences tant grâce à des séries qui ont renouvelé la fiction française ces dernières années comme Dix pour Cent (Mon Voisin Productions / Mother Productions), Les Rivières Pourpres (Storia Television) ou encore Les Bracelets rouges (Vema Production), que les franchises historiques comme Section de recherches (Auteurs Associés) et Alice Nevers (Ego Production).

Mediawan, groupe audiovisuel leader de la fiction et de l'animation en Europe, se positionne pour la deuxième année consécutive en tête du classement annuel des producteurs de fictions en France* et creuse l'écart avec ses concurrents.

Communiqué de presse

Mercredi 11 septembre 2019

A propos de Mediawan

Mediawan a été constitué par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé huit acquisitions stratégiques, devenant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels premium avec une position de leader en Europe. Le Groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l'exploitation de marques d'animation, la distribution de contenus audiovisuels et l'édition de chaînes et services digitaux. Plus d'information sur le site de Mediawan : www.mediawan.fr

Eligibilité PEA-PME - Code ISIN : FR0013247137/Mnémo : MDW

Contacts Mediawan :

Investisseurs et analystes : Aurélie Jolion - ajolion@mediawan.eu +33 (0)6 23 52 50 47

Presse : Majorelle PR & Events : Clara Devoret - cdevoret@majorelle-pr.fr +33 (0)6 40 48 57 27