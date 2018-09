MEDIAWAN : UNE NOUVELLE ORGANISATION POUR PORTER L'AMBITION INTERNATIONALE

- Mise en place d'une organisation opérationnelle articulée autour de 4 pôles-métiers, chacun sous la responsabilité d'une équipe en reporting direct auprès du Directoire de Mediawan

- Renforcement des fonctions transverses du Groupe pour, également, faciliter l'intégration des futures acquisitions notamment à l'international

- Nouvelle identité visuelle du Groupe et des pôles-métiers, pour une meilleure visibilité de Mediawan auprès de ses partenaires internationaux

Paris, le 10 septembre 2018, 18h00 CEST - Mediawan (mnémonique : MDW - ISIN : FR0013247137), plateforme indépendante de contenus audiovisuels en Europe, en amont de la publication de ses résultats semestriels, présente sa nouvelle organisation articulée autour de 4 pôles-métiers.

Les acquisitions réalisées par Mediawan ont permis de constituer un solide socle d'actifs, avec des positions fortes sur des métiers complémentaires. Afin de poursuivre le développement de ses activités de manière stratégiquement intégrée et de faciliter la mise en place de synergies, le Directoire a souhaité adopter une nouvelle organisation reflétant davantage la spécificité et l'offre de Mediawan, un Groupe intégré sur toute la chaine de valeur des contenus audiovisuels.

Ainsi, le Groupe est maintenant structuré autour de 4 pôles-métiers :

 ORIGINALS : la production de contenus originaux, fictions et documentaires

Premier producteur de fictions et de documentaires en France avec 13 sociétés de production regroupant les meilleurs talents, le pôle Originals est au cœur de la stratégie de Mediawan. Il sera dirigé par une équipe dédiée et reconnue dans l'industrie, en cours de constitution.

 ANIMATION : la production et l'exploitation de contenus animés

Leader européen de l'animation à la tête de franchises globales en séries animées (comme Miraculous) ou en long-métrages (comme Playmobil), le pôle Animation est parfaitement positionné pour tirer parti du dynamisme de ce marché porteur. Il est dirigé par Aton Soumache, fondateur de ON kids & family.

 RIGHTS : la distribution de programmes audiovisuels

Avec un catalogue de plus de 13 000 heures de programmes, alimenté chaque année par plus de 250 heures de nouvelles productions et doté de fortes capacités de distribution en France et à l'international, le pôle Rights regroupe l'ensemble des activités de distribution de Mediawan. Il est dirigé par Valérie Vleeschhouwer qui était à la tête de cette activité chez Groupe AB.

 THEMATICS : l'édition de chaînes et services digitaux associés

Mediawan est reconnu comme un leader de l'agrégation de contenus : ces derniers mois le pôle Thematics a renforcé et pérennisé ses relations avec les opérateurs TV et télécoms pour distribuer ses chaînes et ses contenus auprès d'un très large public. Il est dirigé par Richard Maroko qui était à la tête de cette activité chez Groupe AB.

Pierre-Antoine Capton, Président du Directoire de Mediawan déclare : « Pour continuer d'opérer efficacement et conserver son agilité, Mediawan se dote d'une organisation adaptée pour conduire les prochaines étapes de son développement. Plus que jamais tourné vers l'atteinte de ses objectifs, Mediawan entend confirmer sa position de leader européen de la production de contenus premium. »

Fonctionnement envisagé au sein du groupe Mediawan

Les 4 pôles-métiers sont gérés de manière indépendante et dirigés chacun par une équipe dédiée. Ils sont complémentaires par nature, avec de nombreux domaines de coopération. L'activité Rights notamment, est centrale dans le fonctionnement du Groupe, via la commercialisation des contenus produits par les pôles Originals et Animation, ainsi que la fourniture de programmes pour le pôle Thematics.

L'ambition de Mediawan est de voir ces pôles s'appuyer sur une structure du Groupe renforcée, qui se développera et rassemblera des compétences transversales sur différents domaines opérationnels et fonctionnels. Cette structure, qui rassemblerait les fonctions support de Groupe AB et celles de Mediawan, sera renforcée afin d'accompagner progressivement l'ensemble du Groupe et permettre de piloter les activités de manière plus efficace et d'offrir une lisibilité renforcée pour le Directoire.

Ce renforcement se traduira aussi par le recrutement de nouvelles compétences permettant de mutualiser les savoir-faire et d'engager une stratégie cohérente sur des axes forts pour l'ensemble du Groupe. Le digital et le développement de projets sur de nouveaux modèles économiques seront notamment visés.

Au sein des pôles, chaque société de production conserve son propre label de même que chaque chaîne poursuit son activité sous sa marque indépendante. L'objectif est de protéger l'indépendance des talents du Groupe, en particulier sur les aspects éditoriaux, tout en optimisant sa structure et en offrant des solutions pour créer ensemble davantage de valeur.

Évolution du Conseil de Surveillance

Andrea Scrosati, afin d'éviter de potentiels conflits d'intérêt dans le cadre de son nouveau poste, a démissionné du Conseil de Surveillance de Mediawan. Présidé par Pierre Lescure, le Conseil de Surveillance est désormais constitué de 8 membres.

Prochain communiqué : résultats semestriels 2018 : jeudi 27 septembre 2018, après la clôture du marché.

A propos de Mediawan

Mediawan a été constitué en décembre 2015 sous la forme d'un véhicule d'acquisition (dit « SPAC »), par Pierre-Antoine Capton, Xavier Niel et Matthieu Pigasse puis, a levé 250 M€ à l'occasion de son introduction sur le marché réglementé d'Euronext à Paris. Depuis mars 2017, Mediawan a réalisé 7 acquisitions stratégiques, consolidant ainsi un nouvel acteur indépendant des contenus audiovisuels, avec une position de leader en Europe. Le groupe est présent sur 4 segments : la production de contenus originaux en fiction et documentaires, l'exploitation de marques animation, la distribution de contenu audiovisuel et l'édition de chaînes et services digitaux.

