Mediawan : vers une joint-venture avec Canal+ en Afrique

14/10/2019 | 18:33

Canal+ International et Mediawan annoncent ce soir qu'ils vont créer une joint-venture pour produire des contenus originaux en français destinés au public africain.



'Le premier projet porterait sur un feuilleton populaire quotidien répondant aux attentes éditoriales de CANAL+. De nombreux autres projets verront le jour, tant la demande de séries originales et différenciantes est forte, en Afrique comme dans le reste du monde', commentent les deux entités.







