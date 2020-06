UDPATE: Mediawan s'offre Lagardère Studios et se renforce en Europe avec l'aide de KKR

(Actualisation: commentaire d'analyste, cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe de divertissement et de médias Lagardère a annoncé lundi un projet de cession de 100% du capital de Lagardère Studios au groupe audiovisuel français Mediawan.

Ce projet de cession confère à Lagardère Studios une valeur d'entreprise estimée à 100 millions d'euros, dont 85 millions d'euros versés à la finalisation de l'opération et 15 millions d'euros sous la forme d'un complément de prix payable en 2023, a indiqué Lagardère dans un communiqué.

Le projet de cession de Lagardère Studios, qui a réalisé en 2019 un chiffre d'affaires de 218 millions d'euros, sera soumis aux instances représentatives du personnel et conditionné à l'agrément des autorités de concurrence.

"Lagardère concentre désormais l'ensemble de ses efforts et ressources au développement de Lagardère Publishing et de Lagardère Travel Retail", a souligné le groupe dans un communiqué.

"Cette cession était attendue depuis plusieurs années" et le prix "conforme à notre attente", ont commenté les analystes d'Oddo BHF dans une note. Pour parfaire son recentrage, Lagardère doit encore céder ses salles de spectacle, dont la taille est beaucoup plus petite, a ajouté l'intermédiaire financier.

En parallèle de cette opération, Mediawan a annoncé lundi une opération capitalistique.

Ses trois fondateurs, le producteur de télévision Pierre-Antoine Capton, le fondateur d'Iliad Xavier Niel et le banquier d'affaires Matthieu Pigasse vont créer une société baptisée Mediawan Alliance, avec le soutien du fonds américain KKR et de l'assureur mutualiste français MACSF.

Mediawan Alliance lancera une offre publique d'achat sur les titres Mediawan non détenus par les trois fondateurs et par MACSF au prix de 12 euros par action, représentant une prime de 41% par rapport au cours moyen pondéré du titre au cours du mois écoulé. Mediawan Alliance détiendra également une participation minoritaire dans le groupe allemand de production de films et de contenus Leonine, apportée par KKR, et est entrée en négociations exclusives pour acquérir les activités audiovisuelles du groupe de production Troisième il, appartenant à Pierre-Antoine Capton.

"Le poids du groupe sur le marché français sera donc fortement renforcé, ce qui pourrait avoir des impacts sur les diffuseurs TV", indique Oddo BHF.

Vers 11h45, l'action Mediawan s'adjugeait 41% à la Bourse de Paris, à 11,90 euros. Lagardère gagnait 2,4%, à 12,66 euros. TF1 et M6 cédaient respectivement 1,5% et 2,4%.

