Mediawan : en a encore sous le pied, selon Oddo BHF

28/09/2018 | 11:44

Oddo BHF est toujours d'acheter l'action Mediawan après la publication des comptes semestriels du holding spécialisé dans les médias. L'objectif de cours est ajusté à la hausse de 15,2 à 15,8 euros.



Les analystes évoquent des comptes semestriels 'solides', légèrement supérieurs à leurs attentes du point de vue de l'EBITDA.



'La priorité du groupe repose toujours sur l'acquisition de cibles positionnées sur des contenus premiums et sur son développement à l'international', rappelle Oddo BHF, qui estime que Mediawan 'mentionné son intention de poursuivre ses opérations de croissance externe avec une stratégie opportuniste sur les cibles potentielles. Le focus du groupe devrait dorénavant être plus sur l'Europe, notamment en Italie au 2e semestre puis en Allemagne et en Espagne au cours de l'année 2019'.



Enfin, Mediawan a parallèlement confirmé ses objectifs.





