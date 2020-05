Mediclinic International Plc : A proximité d'un niveau clé en données hebdomadaires

Données financières (GBP) CA 2020 3 087 M EBIT 2020 330 M Résultat net 2020 202 M Dette 2020 1 669 M Rendement 2020 2,88% PER 2020 9,64x PER 2021 11,0x VE / CA2020 1,15x VE / CA2021 1,11x Capitalisation 1 868 M Prochain événement sur MEDICLINIC INTERNATIONAL P 21/05/20 Année 2020 Publication de résultats Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne CONSERVER Nombre d'Analystes 8 Objectif de cours Moyen 396,11 GBp Dernier Cours de Cloture 253,40 GBp Ecart / Objectif Haut 109% Ecart / Objectif Moyen 56,3% Ecart / Objectif Bas 6,16% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre C. A. Ronnie van der Merwe Chief Executive Officer & Executive Director Edwin de la Harpe Hertzog Non-Executive Chairman Petrus Jurgens Myburgh Chief Financial Officer & Executive Director Dirk Le Roux Chief Information Officer Rene Toua Chief Clinical Officer