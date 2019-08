Lyon et New York, le 5 août 2019 - Le Groupe MEDICREA (Euronext Growth Paris : FR0004178572 – ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTF), pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre Intelligence Artificielle, Modélisation Prédictive et Implants Rachidiens Personnalisés, annonce aujourd'hui avoir obtenu l'homologation par la FDA de son système de vis thoraco-lombaires TULIP GENESIS™ qui complète sa plateforme UNiD ASI™.

Avec cette homologation, MEDICREA complète sa plateforme en fournissant une solution de vis « top-loading » s'intégrant parfaitement à la technologie UNiD ASI™ constituant un système complet à la pointe de la technologie rivalisant avec n'importe quelle autre vis du marché, et conçu à la fois pour les déformations complexes de la colonne vertébrale et les chirurgies dégénératives. Il s'agit par ailleurs du seul système de vis top-loading homologué par la FDA qui peut être utilisé avec la tige sur mesure UNiD®.

La gamme d'implants de MEDICREA intégrée au HUB UNiD™ comprend désormais : IB3D™ , une sélection de cages intersomatiques imprimées en 3D sur mesure pour chaque patient ; la tige UNiD® , une tige pré-courbée industriellement spécifique à chaque patient pour correspondre précisément à la simulation chirurgicale individuelle optimale ; PASS LP™ , un système de vis modulaires ; et TULIP GENESIS™ , un système de vis top-loading.

La technologie UNiD ASI™ est une suite complète de solutions comprenant des services et des implants conçus pour aider les chirurgiens à améliorer les résultats cliniques des patients. En s'appuyant sur l'intelligence artificielle et les dernières recherches cliniques, la plateforme permet aux chirurgiens de planifier les cas en préopératoire et de visualiser les mécanismes compensatoires au-dessus et en-dessous de la colonne vertébrale instrumentée qui se produiront probablement en fonction du planning chirurgical.

Cette technologie unique offre des solutions conçues à la fois pour les déformations complexes et les chirurgies dégénératives. La combinaison de l'intelligence artificielle avec cette offre de produits fait de MEDICREA le seul fabricant capable d'optimiser le niveau de stocks requis pour opérer et fournir des dispositifs sur mesure patients, grâce à une planification préopératoire intelligente.

« La combinaison du big data et des soins spécifiques aux patients ouvrent de nouveaux horizons », explique le Dr Chris Ames, MD, Directeur de la chirurgie des tumeurs et déformations de la colonne vertébrale à l'UCSF Medical Center, Californie, Etats-Unis. « Les technologies de MEDICREA sont spécifiquement développées à cet effet. Elles permettent aux chirurgiens de mieux gérer l'ensemble du flux de travail clinique, en leur fournissant des données pertinentes ciblées, les aidant à mieux analyser et planifier, et conduisant ainsi à de meilleurs résultats cliniques. Grâce à la puissance de la collecte de données et de l'apprentissage analytique, une fonctionnalité unique est créée, permettant un cycle d'amélioration continu. "

L'équipe d'ingénieurs biomédicaux du UNiD LAB™ de MEDICREA réalise plus efficacement des plans chirurgicaux complets en utilisant des algorithmes de modélisation prédictive axés sur les résultats pour optimiser la stratégie chirurgicale. Ces plannings documentés permettent également au personnel de la salle d'opération d'anticiper quand le chirurgien aura besoin de chaque implant. Il s'agit d'un facteur déterminant rationalisant le flux au bloc opératoire grâce à des implants présélectionnés avec précision et suscitant l'adhésion du personnel sur le planning chirurgical spécifique du patient. Il rend ainsi la chirurgie plus sûre pour le patient en réduisant les risques d'erreurs.

« Nous avons réalisé à ce jour plus de 4 000 chirurgies UNiD®, avec une progression forte de +47% depuis le début de l'année aux Etats-Unis. Avec l'accélération de l'adoption de la technologie UNiD ASI™, MEDICREA a créé une opportunité unique pour un effet d'attraction en offrant aux chirurgiens une solution complète d'implants. Le système TULIP GENESIS™ complète le portefeuille de MEDICREA et va ainsi permettre de générer des revenus supplémentaires. » conclut Denys Sournac, Président et Directeur Général.

À propos de MEDICREA (www.medicrea.com)

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, MEDICREA est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Évoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, MEDICREA est une PME lyonnaise de 200 personnes, dont 50 au sein de sa filiale MEDICREA USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : medicrea.com.

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-59753-2019-08-02-homologation-fda-tulip-genesis.pdf

