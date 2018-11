Médicréa International : MEDICREA franchit le cap des 3 000 chirurgies avec ses implants sur mesure UNiD(R)

MEDICREA® franchit le cap des 3 000 interventions chirurgicales avec ses implants fabriqués sur mesure et mettant en œuvre sa technologie UNiD ASI™

Lyon et New York, le 20 novembre 2018 - Le groupe MEDICREA® (Euronext Growth Paris : FR0004178572 – ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTY et MRNTF), pionnier de la transformation digitale de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre intelligence artificielle, modélisation prédictive et implants personnalisés, annonce aujourd'hui avoir réalisé avec succès la 3 000ème intervention chirurgicale faisant appel à cette technologie sur mesure.

Cinq ans après son lancement, plus de 3 000 patients à travers le monde ont bénéficié de UNiD ASI™, la plateforme propriétaire de MEDICREA® qui intègre des technologies et des services de planification pré-opératoire inégalés, permettant la réalisation de tiges d'ostéosynthèse sur-mesure utilisées dans le cadre de la chirurgie de la colonne vertébrale. L'adoption de cette technologie connaît une forte accélération en 2018, en particulier aux États-Unis (hausse de 62% du nombre de cas réalisés depuis le 1er Janvier 2018). MEDICREA® annonce avoir battu son record mensuel en réalisant 121 interventions sous UNiD ASI™ au mois d'octobre dernier.

« La planification est une étape critique de toute opération de la colonne. Le moindre écart de positionnement de la base de la colonne vertébrale se répercute de manière importante sur la partie haute du rachis. En cas de correction inadéquate de la colonne lombaire, le patient est exposé à un risque de cyphose jonctionnelle très élevé. Grâce à la technologie UNiD ASI™, exclusive à MEDICREA®, je suis en mesure de planifier mon intervention en amont. L'intelligence artificielle intégrée à cette plateforme me permet de visualiser les mécanismes compensatoires les plus probables qui surviendront au-dessus et en-dessous de la section instrumentée de la colonne, en fonction du plan chirurgical défini. Ma collaboration étroite avec les ingénieurs biomédicaux du UNiD Lab™, me permet d'obtenir différents scénarios chirurgicaux et d'identifier celui qui assurera à mon patient le meilleur résultat », déclare le Dr Christopher Kleck, du service d'orthopédie de l'École de médecine de l'Université du Colorado, à Aurora (Colorado).

Le Dr Christopher Kleck est le co-auteur d'un article récemment publié et intitulé : « Évolution de l'incidence pelvienne entre flexion et extension ». Des données récentes suggèrent que l'incidence pelvienne (IP) varie selon l'âge, l'origine ethnique et l'indice de masse corporelle, et qu'une opération de la colonne vertébrale est susceptible de la modifier. Cependant, le mécanisme entraînant une modification de l'IP reste mal connu. « Cette nouvelle étude indique que ce mécanisme serait encore plus complexe qu'on ne le pensait, renforçant par là-même la pertinence de la technologie UNiD ASI™ » ajoute le Dr Kleck.

Cette technologie exclusive à MEDICREA® intègre une gamme complète de services conçus pour aider les chirurgiens à améliorer les résultats de leurs interventions. En s'appuyant sur l'intelligence artificielle et les recherches cliniques les plus récentes, les ingénieurs du UNiD LAB™ fournissent au chirurgien des données auxquelles ce dernier aurait difficilement pu avoir accès durant ses heures de clinique. Au travers de cette offre unique, la plateforme UNiD ASI™ permet au chirurgien d'accéder à ces données à tout moment sans perturber son rythme de travail. Cette technologie lui permet par ailleurs de rendre les interactions avec ses patients plus efficaces grâce notamment aux supports visuels du plan chirurgical.

Le Dr Christopher Ames, Directeur de la chirurgie des tumeurs et des déformations de la colonne vertébrale à l'UCSF Medical Center (Californie), déclare quant à lui : « J'ai pleinement intégré la technologie UNiD ASI™ à ma pratique quotidienne. Avant même d'examiner le patient, j'ai la possibilité de consulter les images et les mesures prises par les ingénieurs UNiD Lab™. Dans le cas d'une patiente souffrant d'un déséquilibre sagittal et d'une rétroversion pelvienne, je sais immédiatement que je vais devoir effectuer une OTP (ostéotomie trans-pédiculaire). Je peux en informer les ingénieurs et en seulement quelques minutes, ceux-ci simulent différents plans opératoires tenant compte de mes commentaires. Ainsi préparé, je peux examiner ma patiente, lui expliquer la procédure et planifier l'opération avec elle. Sans ajouter de charge ou allonger mon temps de travail, ma consultation pré et post opératoire a significativement gagné en efficacité ».

Denys Sournac, Président et Directeur Général de MEDICREA®, déclare : « Les opérations de la colonne vertébrale font partie des interventions chirurgicales les plus complexes à réussir en raison du nombre très important de paramètres différents à prendre en compte. Il est impossible pour le cerveau humain de tous les évaluer simultanément pour chaque patient. Ces huit dernières années, MEDICREA® s'est consacré à la conception et à l'enrichissement d'une plateforme propriétaire s'appuyant sur l'intelligence artificielle et dont l'objectif est d'apporter aux chirurgiens du rachis une assistance scientifique pour planifier leurs chirurgies de manière très précise pour améliorer leurs résultats cliniques.

Denys Sournac ajoute : "Nous célébrons aujourd'hui la 3 000ème intervention chirurgicale utilisant notre technologie UNiD ASI™ et nos implants sur mesure. Cette étape matérialise la puissance de notre plateforme et la profondeur de notre base de données cliniques collectées selon un process rigoureux et centralisé. Les données cliniques à partir desquelles nos algorithmes sont conçus et affinés en permanence sont extrêmement homogènes et d'une richesse exceptionnelle.”

“L'industrie des implants rachidiens démarre sa révolution digitale et nous sommes très fiers d'être les pionniers et les leaders de cette transformation” conclut Denys Sournac.

À propos de Medicrea (www.medicrea.com)

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, Medicrea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, Medicrea est une PME lyonnaise de 200 personnes, dont 50 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : Medicrea.com .

MEDICREA®

Denys SOURNAC

Fondateur, Président et Directeur Général

dsournac@medicrea.com

Fabrice KILFIGER

Directeur financier

fkilfiger@medicrea.com

Tél. : +33 (0)4 72 01 87 87

MEDICREA® est coté sur

EURONEXT Growth Paris

ISIN : FR 0004178572

Mnémonique : ALMED

LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37

Les actions MEDICREA®

sont négociables sur

OTCQX Best Market

Symboles : MRNTY & MRNTF

