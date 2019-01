Médicréa International : Medicrea - Transfert du contrat de liquidité

Transfert du contrat de liquidité de Medicrea

Lyon et New-York le 14 Janvier 2019 – Le Groupe Medicrea (Euronext Growth : FR0004178572 – ALMED, éligible PEA-PME, OTCQX : MRNTF), pionnier de la convergence entre l'informatique médicale et la conception de dispositifs rachidiens de nouvelle génération grâce à la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), annonce ce jour la résiliation du contrat de liquidité actuel et la signature d'un nouveau contrat de liquidité avec Kepler Cheuvreux.

Résiliation du contrat de liquidité actuel

En date du 14 janvier 2019 il a été mis fin au contrat de liquidité signé le 3 octobre 2017 avec Louis Capital Markets. A la signature de ce contrat, les moyens suivants avaient été affectés au compte de liquidité :

- espèces : 11 001 euros

- actions : 3 563 actions

A la date de résiliation de ce contrat, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

- espèces : 8 878 euros

- actions : 4 756 actions

Signature d'un nouveau contrat de liquidité

A compter du 15 janvier 2019 et pour une durée de douze mois renouvelables par tacite reconduction, la société Medicrea a confié à Kepler Cheuvreux la mise en œuvre d'un contrat de liquidité portant sur ses actions ordinaires (code ISIN FR0004178572) admises aux négociations sur Euronext Paris conforme à la Charte de déontologie de l'Association Française des Marchés Financiers (AMAFI) et approuvée par l'Autorité des Marchés Financiers par décision du 21 mars 2011.

Pour la mise en œuvre de ce contrat, les moyens suivants sont affectés au compte de liquidité :

- espèces : 8 878 euros.

- actions : 4 756 actions

À propos de Medicrea (www.medicrea.com)

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, Medicrea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, Medicrea est une PME lyonnaise de 200 personnes, dont 50 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de Titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

