Medicrea a organisé à Lyon le tout premier colloque sur l'intelligence artificielle appliquée à la chirurgie de la colonne vertébrale

Lyon et New York, le 28 septembre 2018 - Le groupe Medicrea (Euronext Growth Paris : FR0004178572 – ALMED, éligible PEA-PME, et OTCQX : MRNTY et MRNTF), pionnier de la transformation de la chirurgie de la colonne vertébrale grâce à la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), mettant en œuvre l'intelligence artificielle, la modélisation prédictive et des implants personnalisés, annonce aujourd'hui avoir organisé à Lyon, ces 30 août et 1er septembre, le tout premier colloque consacré à l'intelligence artificielle appliquée à la chirurgie de la colonne vertébrale.

La conférence MAIA (Medicrea Artificial Intelligence and Analytics) est ainsi le premier évènement de la profession à se pencher sur le rôle de l'intelligence artificielle dans le traitement des déformations rachidiennes complexes. La Société a présenté à cette occasion sa technologie exclusive, UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence). La première édition du MAIA, qui a vocation à être organisé annuellement, s'est avéré un succès avec la participation de 20 chirurgiens internationaux, triés sur le volet par les présidents du colloque comme étant des leaders d'opinion dans ce domaine.

« Medicrea vient de clôturer une conférence très réussie et très instructive à Lyon », déclare le Dr Chris Ames, MD, Directeur de la chirurgie des tumeurs et déformations de la colonne vertébrale à l'UCSF Medical Center (Californie). « Les participants ont pu assister à des présentations des plus grands spécialistes du secteur et ont pris part à des tables rondes passionnantes sur la révolution que constitue l'intelligence artificielle pour le marché de la colonne vertébrale. »

Le MAIA était présidé par des chirurgiens renommés : le Dr Chris Ames, MD, Directeur du service de chirurgie des tumeurs et des déformations de la colonne vertébrale de l'UCSF Medical Center (Californie), et le Dr Vedat Deviren, MD, Professeur de chirurgie orthopédique du même établissement. L'évènement était co-présidé par le Dr Evalina Burger, MD, professeure et vice-présidente du service d'orthopédie de l'Université du Colorado, et le Dr Christopher Kleck, MD, professeur adjoint, directeur de programme associé et co-directeur des bourses de recherche sur la colonne vertébrale de l'UC Denver (Colorado).

Le corps professoral comptait également dans ses rangs quatre autres grands noms du secteur, dont le Dr Justin Smith, MD, professeur au service de chirurgie neurologique, codirecteur des bourses de recherche sur la colonne vertébrale et codirecteur de l'UVA Spine Center (Virginie), le Dr Rajiv Sethi, MD, chirurgien de la colonne vertébrale et directeur médical au Virginia Mason Neuroscience Institute de Seattle (État de Washington), le Dr Jean-Charles Le Huec, MD, PhD, directeur de l'unité de la colonne vertébrale et chef du service d'orthopédie et de traumatologie du CHU de Bordeaux, et le Dr Ferran Pellise, MD, PhD, directeur de l'Institut de la colonne vertébrale de l'hôpital Quirónsalud de Barcelone.

Pour cette première édition du MAIA, Medicrea est ainsi parvenu à réunir les plus grands leaders d'opinion. Les sujets abordés et les technologies présentées ont enthousiasmé les participants quant à l'avenir des soins de la colonne vertébrale. Grâce à sa technologie exclusive, UNiD ASI™, Medicrea a commencé à révolutionner la chirurgie de la colonne vertébrale en développant un modèle tenant compte des mécanismes compensatoires afin de prévoir de manière individuelle les résultats cliniques attendus pour chaque patient.

Le Dr Khaled Kebaish, MD, chef du service de chirurgie orthopédique de la colonne vertébrale et professeur de chirurgie orthopédique au Johns Hopkins Hospital de Baltimore (Maryland), déclare : « J'ai été très impressionné par les progrès accomplis par Medicrea dans l'application de l'intelligence artificielle à la colonne vertébrale. La société a développé une plate-forme d'IA appelée UNiD Hub™. Le Hub intègre les données scientifiques afin de générer une planification chirurgicale intelligente, faisant appel à l'apprentissage analytique, tout en permettant d'effectuer des analyses détaillées et personnalisées de ces cas et de gérer chaque aspect de ces opérations, du début à la fin. Cela a non seulement un impact sur le workflow clinique, mais rend ce dernier plus efficace et en augmente la productivité. »

Medicrea en a également profité pour partager ses premières données, très prometteuses, sur la fréquence de ruptures des tiges d'ostéosynthèse. En simulant des stratégies chirurgicales à l'aide de données et d'algorithmes exclusifs, tenant compte de l'alignement sagittal optimal du patient et des mécanismes compensatoires, Medicrea est capable de produire des tiges cintrées mécaniquement et adaptées à chaque patient. Ce processus préserve l'intégrité de la tige et limite les points de contrainte qui pourraient entraîner une rupture une fois la tige implantée dans le patient.

« Medicrea est la première société à fabriquer des tiges sur mesure permettant de corriger avec précision les déformations de la colonne vertébrale. À l'avenir, il sera possible de planifier et de corriger efficacement et en toute sécurité une déformation spécifique de la colonne vertébrale », ajoute le Dr Munish Gupta, MD, professeur distingué de chirurgie orthopédique du service Mildred B. Simon, et professeur de chirurgie neurologique et codirecteur du service pédiatrique et adulte du Washington University Hospital (Missouri).

« Medicrea est fier d'avoir accueilli certains des meilleurs chirurgiens de la colonne vertébrale au monde dans le cadre de la première édition du MAIA », déclare Denys Sournac, Directeur général de Medicrea, avant d'ajouter : « L'intelligence artificielle est appelée à s'imposer au cœur de notre quotidien. Nous sommes donc ravis de collaborer avec ce groupe de chirurgiens exceptionnels afin de proposer au monde entier nos solutions rachidiennes s'appuyant sur cette technologie. »

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, Medicrea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, Medicrea est une PME lyonnaise de 200 personnes, dont 50 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de Titane.

