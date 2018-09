Médicréa International : Medicrea annonce ses résultats pour le 1er semestre 2018

Medicrea annonce ses résultats pour le 1er semestre 2018

Lyon et New-York, le 19 septembre 2018 –– Le Groupe Medicrea (Euronext Growth : FR0004178572 – ALMED, éligible PEA-PME, OTCQX: MNRTY et MNRTF), pionnier de la convergence entre l'informatique médicale et la conception de dispositifs rachidiens de nouvelle génération grâce à la technologie UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence), publie ses résultats semestriels non audités au 30 juin 2018 approuvés par le Conseil d'Administration du 12 septembre dernier.

En millions d'euros S1 2017 S1 2018 Chiffre d'affaires

Marge brute en % du CA

Résultat opérationnel avant amortissements et provisions

Résultat opérationnel après amortissements et provisions

Autres charges non récurrentes

Coût de l'endettement financier net

Résultat courant avant impôt

Résultat net 14,7

73%

(1,0)

(3,6)

(0,2)

(1,4)

(5,5)

(5,1) 16,9

68%

(1,6)

(4,6)

(0,4)

(1,1)

(6,5)

(6,5)

Résultats du 1er semestre

Le chiffre d'affaires du 1er semestre 2018 s'élève à 16,9 millions d'euros, marqué par deux trimestres de facturation record en 2018, affichant ainsi une croissance de +15% par rapport au 1er semestre 2017 et de +22% à taux de change constant. L'augmentation de +50% des chirurgies personnalisées UNiD ASI™ aux États-Unis, le redémarrage de l'activité au Brésil, le renforcement des parts de marché en France et l'ouverture de nouvelles filiales (Belgique et Australie) soutiennent cette performance.

La marge brute, en retrait par rapport au 1er semestre 2017, est impactée par plusieurs facteurs conjoncturels : l'effet de change défavorable de la conversion dollar-euro, un mix des ventes différent par rapport à la même période en 2017 et un ajustement ponctuel du stock lié à des écarts d'inventaire. La diminution du volume de de sous-traitance attendue sur le 2ème semestre devrait permettre d'améliorer sensiblement le taux de marge brute.

Les charges opérationnelles augmentent de 1,8 million d'euros sous l'effet des investissements réalisés en Recherche et Développement afin de compléter l'offre logicielle de produits et services UNiD ASI™ et l'intégration des dépenses de commercialisation et administratives des filiales nouvellement créées.

La perte opérationnelle du 1er semestre s'élève à -4,6 millions d'euros et le résultat courant avant impôt, après prise en compte du coût de l'endettement financier, est de -6,5 millions d'euros.

La trésorerie au 30 juin 2018 s'élève à 5,1 millions d'euros renforcée par l'augmentation de capital de 3,1 millions d'euros réalisée début juillet.

Perspectives

Le résultat net du 1e semestre 2018 traduit les investissements significatifs et nécessaires réalisés par le Groupe pour faire reconnaître sa position d'acteur stratégique et leader de la chirurgie personnalisée de la colonne vertébrale.

Le marché du rachis est entré dans une période de consolidation avec 12 opérations de fusions-acquisitions réalisées sur les 12 derniers mois, dont deux majeures annoncées très récemment avec le rachat aux Etats-Unis de K2M par Stryker et de Surgimap, éditeur de logiciels de planifications opératoires par Globus Medical.

Cette tendance traduit l'intérêt croissant des principaux acteurs du marché pour des solutions de planification des pathologies de la colonne vertébrale. Medicrea est le leader mondial et l'acteur de référence sur ce segment en étant la seule société à utiliser à ce jour des outils d'analyses de pointe reposant sur l'intelligence artificielle et la modélisation prédictive afin de proposer des implants sur mesure pour traiter de manière personnalisée les pathologies de chaque patient.

La technologie UNiD ASI™ de Medicrea est ainsi plébiscitée par un nombre de chirurgiens en forte croissance qui l'intègrent quotidiennement dans leur pratique : à ce jour, plus de 2 800 patients ont été opérés avec des implants personnalisés, et le nombre de chirurgies sur mesure UNiD ASI™ réalisées aux Etats-Unis est en croissance de +60% par rapport à 2017.

« L'approche que nous avons développée, spécifique et adaptée pour chaque patient, deviendra un nouveau standard et remplacera l'approche traditionnelle de la chirurgie du rachis qui fait appel depuis de nombreuses années à des implants banalisés » commente Denys Sournac, Président et Directeur Général de Medicrea.

Medicrea poursuit le renforcement de sa présence et de sa visibilité sur le territoire américain

En juillet dernier, 4 investisseurs institutionnels internationaux américains ont pris part à une augmentation de capital sous forme d'ABSA (actions à bons de souscription d'actions attachés) de 3,1 millions d'euros (4,8 millions d'euros en cas d'exercice de l'intégralité des bons de souscription d'actions).

Depuis le 28 août 2018, les titres de la Société sont cotés sur le marché américain OTCQX Best Market (« OTCQX »). Cette cotation, complémentaire à celle sur Euronext-Growth, permet à Medicrea d'étendre sa visibilité aux Etats-Unis et de développer sa base d'investisseurs.

Medicrea sera présent à la 33ème assemblée annuelle de la North American Spine Society (« NASS ») qui se tiendra du 26 au 29 septembre 2018 à Los Angeles (Californie). Lors de ce congrès majeur, la Société présentera aux plus grands chirurgiens orthopédiques les nouvelles innovations de sa technologie propriétaire sur mesure UNiD ASI™ (Adaptive Spine Intelligence) pour le traitement personnalisé des chirurgies de la colonne vertébrale.

Prochaine publication : Chiffre d'affaires du 3ème trimestre 2018 : le 11 octobre après bourse.

À propos de Medicrea (www.medicrea.com)

En associant la puissance d'analyse des outils informatiques et des technologies de big data et de deep learning, à la masse de données cliniques que la Société collecte, ainsi qu'aux données scientifiques disponibles, Medicrea est bien positionné pour renforcer l'efficacité des traitements du rachis en réduisant les complications chirurgicales et en limitant le temps passé en salle d'opération dans une optique de médecine prédictive.

Evoluant sur un marché de 10 milliards de dollars, Medicrea est une PME lyonnaise de 200 personnes, dont 50 au sein de sa filiale Medicrea USA Corp. basée à New York. La Société possède sa propre unité de production ultra-moderne à Lyon, consacrée à l'usinage et au développement d'implants sur mesure par impression 3D à partir de poudre de Titane.

Pour plus d'informations, veuillez consulter : www.medicrea.com

Communiquer avec Medicrea

FACEBOOK | INSTAGRAM | TWITTER | WEBSITE | YOUTUBE

Medicrea

Denys SOURNAC

Fondateur, Président et Directeur Général

dsournac@medicrea.com

Fabrice KILFIGER

Directeur financier

fkilfiger@medicrea.com

Tél. : +33 (0)4 72 01 87 87

Medicrea est cotée sur

EURONEXT Growth Paris

ISIN : FR 0004178572

Mnémonique : ALMED

LEI : 969500BR1CPTYMTJBA37

Les actions Medicrea sont

négociables sur

OTCQX Best Market

Symboles: MNRTY & MRNTF

Information réglementée

Communiqués au titre de l′obligation d′information permanente :

- Communiqué sur comptes, résultats Communiqué intégral et original au format PDF :

https://www.actusnews.com/documents_communiques/ACTUS-0-55075-2018-09-19-medicrea-resultats-s1-2018.pdf

© Copyright Actusnews Wire

Recevez gratuitement par email les prochains communiqués de la société en vous inscrivant sur www.actusnews.com

© 2018 ActusNews